Nach Birthday Cake und Colada stellt Diageo heute die dritte Limited Edition ihres Whiskey-Sahne-Likörs Baileys vor. Ab September 2022 wird Baileys Tiramisu sowohl in Deutschland als auch in Österreich erhältlich sein.

Weitere Informationen zu Baileys Tiramisu Limited Edition finden Sie in der Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Diageo enthüllt das neue Traumpaar: Baileys Tiramisu

10.08.2022 – Wenn der Lieblingslikör auf das Lieblingsdessert trifft, können sich alle erwachsenen Naschkatzen auf einen ganz besonderen Genuss und der Handel auf steigende Umsatzzahlen freuen. Ab September 2022 verwöhnt DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller von Premium-Spirituosen, mit einer ganz besonderen Baileys Limited Edition: Baileys Tiramisu. Hier bringt die führende Likörmarke in Deutschland und Österreich zusammen, was zusammengehört: cremigen Baileys Likör und das beliebte Dessert Tiramisu – ein Traumpaar des Genusses, das für Begeisterungsstürme sowohl bei der Zielgruppe als auch beim Handel sorgt.

BAILEYS UND TIRAMISU – EIN ECHTES TRAUMPAAR

Hier finden zwei Geschmackswelten harmonisch zusammen: Tiramisu erfreut sich als klassisches Dessert einer hohen Beliebtheit und wird mit Baileys Irish Cream Likör verfeinert zum echten Hochgenuss. Da kommt Baileys Tiramisu, diese exquisite Komposition aus Mascarpone, Espresso und einem Hauch von Schokolade, gerade recht, denn die Lust auf „Verwöhnung“ wächst und nimmt im Alltag einen ganz neuen Stellenwert ein. So hat das Zelebrieren von besonderen Augenblicken mit feinen Gaumenfreuden während der Pandemie noch an Bedeutung zugenommen: Verbraucher:innen gönnen sich bis zu 40 % mehr Genussmomente. Dementsprechend groß ist natürlich auch das Umsatzpotenzial. Die Kategorie „Verwöhnung“ hat allein in Deutschland einen Wert von ca.19 Milliarden Euro und umfasst dabei verschiedenste Themenbereiche wie z. B. Kaffee, Eiscreme und noch vieles mehr. Schließlich bietet Baileys Tiramisu die perfekte Möglichkeit, die köstlichen Aromen des Lieblingsdesserts mit dem Lieblingscremelikör zu verfeinern – das freut alle erwachsenen Liebhaber von kleinen, delikaten Alltagsgenüssen.

LUST AUF ETWAS BESONDERES? BAILEYS TIRAMISU!

Ob zu Hause für kleine süße Momente, als Leckerei nach dem Essen oder zu Kaffee und Kuchen, Baileys Tiramisu ist immer ein herrlich cremiges Vergnügen und verwöhnt die Zielgruppe mit seiner vielfältigen Genussbandbreite: auf Eis, im Cocktail oder als geschmackvolles Highlight auf Desserts. Baileys ist somit perfekt geeignet für geschmackvolle Verwöhnmomente im Alltag. Vor allem Feiertage wie in der Weihnachtszeit laden die Konsument:innen dann noch einmal besonders stark dazu ein, Genussmomente gemeinsam zu erleben. Hier trifft Baileys genau den Wunsch der Konsument:innen und ihre Vorliebe für Tiramisu. Eine absolut vielversprechende Verbindung, schließlich ist die Kategorie Liköre im letzten Jahr um weitere 9 % gewachsen und gehört so zu den stärksten unter den Spirituosen. Hinzu kommt die außerordentliche Bekanntheit und Beliebtheit der Baileys Limited Editions sowie das starke Standing von Baileys als Top-Marke, die auf Platz 1 bei der Käuferreichweite in Deutschland steht.

VERZEHREMPFEHLUNG

Vielfältig genießbar: Baileys Tiramisu eignet sich ideal zum Genießen auf Eis, gemixt im Cocktail oder zum Verfeinern von Kuchen und Desserts.

Format: 0,7 l

ABV: 17 Vol.-%

Deutschland, Österreich

Verfügbarkeit: ab September 2022

UVP: 14,99 €