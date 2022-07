Passend zu den heutigen hoch-sommerlichen Temperaturen stellt uns Baileys heute seine neue Limited Edition vor: Baileys Colada, inklusive einem Cocktail-Rezept und Baileys Colada Sticks!

Baileys versüßt den Sommer – mit neuem Limited Colada-Drink

Die neue Limited Edition von Baileys bringt pünktlich zum Sommeranfang Urlaubsstimmung aus der Flasche… jederzeit und überall!

Die Baileys Cream Liqueurs sind seit langem dafür bekannt, einen perfekten Spagat zwischen Getränk und Dessert zu meistern. Der jüngste Zuwachs in der Baileys-Familie ist da keine Ausnahme: Inspiriert vom tropisch-süßen Cocktail-Klassiker “Piña Colada” bringt der neue Baileys Colada sommerliche Urlaubsstimmung aus der Flasche!



Pünktlich zum Sommeranfang stellt Baileys den perfekten Sommerdrink in die Supermarktregale: Den Baileys Colada. Die neue limitierte Edition aus Baileys Irish Cream, gemischt mit einem reichhaltigen, cremigen Kokosnussgeschmack und fruchtig-süßer Ananas bringt das karibische Urlaubsfeeling überall hin – egal, ob auf Balkonien, zum Baggersee oder auf die nächste Gartenparty mit Familie und Freund*innen. Eiskalt serviert garantiert der Drink Urlaubsstimmung und süße Genussmomente für heiße Tage und lange Nächte.



„Wir freuen uns sehr, Baileys Colada pünktlich zum Beginn der Sommermonate auf den Markt zu bringen und somit noch mehr Möglichkeiten für Genussmomente zu schaffen. Ob mit Crushed Ice, mit Eiswürfeln oder als Topping auf Eiscreme – das Urlaubsgefühl beginnt mit dem ersten Schluck“, sagt Tina Timm, C&E Managerin bei Baileys.



Am besten schmeckt der Baileys Colada “On Ice” – über Vanilleeis oder gemischt mit Crushed Eis – und einer handvoll frischer Ananas für einen köstlich tropischen Genuss.

BAILEYS COLADA COCKTAIL

(Serviervorschlag für 2 Personen)

Zutaten:

10 cl Baileys Colada

2 Tassen gefrorene Ananas

Kokosraspel

Crushed Eis



Zubereitung:

1 – 2 Tassen Crushed Ice, 2 Tassen gefrorene Ananas und 10 cl Baileys Colada in einen Mixer geben, bis eine glatte Konsistenz entsteht. Dann den Rand der Colada-Gläser in Kokosraspeln tauchen, den Drink einschenken und mit Ananasscheibe- oder blättern garnieren. Cheers!

BAILEYS COLADA STICKS

von @brinkenbakar

(Rezept für ca. 30 Stück)

Ananaskuchen

100 g Butter

100 g weiße Schokolade

150 g Streuzucker

2 Eier

150 g Weizenmehl

0,5 Teelöffel Salz

10 g feingeschnittene Ananas



Dekoration

200 g weiße Schokolade

200 g geriebene Kokosnuss



Dip

200 ml saure Sahne

50 g Puderzucker

750 ml Baileys Piña Colada

Gelbe Nudelfarbe



Und so geht’s:

Den Ofen auf 175 Grad vorheizen und eine 25 x 25 cm große Form mit Backpapier auslegen. Die Butter schmelzen und die Schokolade einrühren. Nun den Zucker hinzufügen und ein Ei nach dem anderen unterrühren. Anschließend noch Mehl und Salz sowie die gewürfelte Ananas unterheben.



Den Teig gleichmäßig in der Form verteilen für zehn bis 15 Minuten backen, so dass der Kuchen fest, aber noch nicht ganz durchgebacken ist. Über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen und am nächsten Tag in Streifen schneiden. Dann die weiße Schokolade schmelzen, die Sticks darin eintauchen und direkt in Kokosraspeln wälzen.



Zum Schluss Crème fraîche und Puderzucker schaumig schlagen und Bailey’s Piña Colada und eventuell ein wenig gelbe Farbe unterheben. Fertig sind die Baileys Colada Sticks mit Dip.