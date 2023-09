Baileys Original Irish Cream, so der komplette Name des irischen Whiskey-Likörs, B Corp-Bewegung angeschlossen und ist jetzt B Corp zertifiziert. Mit dem Beitritt zur B Corp-Gemeinschaft ist die sich im Besitz von Diageo befindene Marke eines von 5.500 zertifizierten Unternehmen weltweit, die sich dafür einsetzen, eine inklusivere, regenerative und gerechtere Wirtschaft zu schaffen.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Für eine bessere Welt – Baileys ist B Corp zertifiziert

Berlin, 15.09.2023 – Die Grenze zwischen Genuss für Erwachsene und Nachhaltigkeit geschmackvoll verschmelzen lassen – Mit dieser Ambition hat sich Baileys nun die B Corp-Zertifizierung verdient und ist weltweit damit die größte Spirituosenmarke, die sich der B Corp-Bewegung angeschlossen hat. Mit der Zertifikation erreicht Baileys einen entscheidenden Meilenstein im Rahmen des 10-Jahres-Aktionsplans “Society 2030: Spirit of Progress” von DIAGEO. Besonders überzeugen konnte der irische Sahnelikör in den Kategorien Arbeitnehmer*innen und Umwelt.

Für die Menschen und den Planeten

Es ist offiziell: Baileys kann neben dem einzigartigen Geschmack auch durch eine nachhaltige Unternehmensstruktur überzeugen. Die B Corp-Zertifizierung zeigt, wie hoch das Niveau bei überprüfter Leistung, Verantwortlichkeit und Transparenz ist, gerade in Bezug auf Faktoren wie Sozialleistungen für Mitarbeitende und Spenden für wohltätige Zwecke. Darüber hinaus erfüllt Baileys innerhalb der Lieferkette und bei den Einsatzmaterialien hohe Standards. Mit dem Beitritt zur B Corp-Gemeinschaft ist Baileys eines von 5.500 zertifizierten Unternehmen weltweit, die sich dafür einsetzen, eine inklusivere, regenerative und gerechtere Wirtschaft für die Menschen und den Planeten zu schaffen.

„Wir glauben, dass Handeln ein Zeichen der Fürsorge ist, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Welt um uns herum. […] Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den B Corp-Gemeinschaften auf den globalen Märkten und wollen sicherstellen, dass wir mit einem so großen Unternehmen wie unserem einen positiven Einfluss haben. Obwohl dies ein wichtiger Meilenstein für Baileys ist, wissen wir, dass wir noch mehr tun können. Wir freuen uns bereits auf die Umsetzung weiterer Maßnahmen auf unserem Weg zu unserer Zielsetzung für 2030.“

– kommentiert Jennifer English, Global Brand Director für Baileys

In dem Zertifizierungsprozess werden die Unternehmen anhand der Bereiche Kund*innen, Unternehmensführung, Mitarbeitende, Umwelt und Gemeinschaft beurteilt. Besonders gut konnte Baileys in den Bereichen Umwelt und Mitarbeitende punkten:

Gemeinsam stark

In der Kategorie Mitarbeitende wurden die relevanten Aspekte für ein angenehmes und gerechtes Arbeitsklima berücksichtigt, einschließlich Gleichstellung und Vielfalt. Seit 2022 sind 75 Prozent des Baileys-Führungsteams weiblich, und alle Baileys-Mitarbeitende haben Zugang zu erstklassigen Leistungen wie dem sechsmonatigen voll bezahlten Jahresurlaub für Eltern.

Vom Gras bis zum Glas

Der Baileys-Umwelt-Score steht für das Engagement, eine positive Wirkung in der gesamten Lieferkette zu erzielen. Neben dem Versuch, den Wasserverbrauch in den Fabriken zu verringern und der Umstellung auf 100 Prozent erneuerbaren Strom unterstützt Baileys außerdem die irische Landwirtschaft. Bereits seit 1974 arbeitet das Unternehmen eng mit der von Landwirten geführten Genossenschaft Tirlán zusammen und gründete 2013 die Sustainable Cream Initiative sowie 2022 die Sustainable Farming Academy.

„Wir wollen Getränke kreieren, die die Verbraucher*innen lieben, und dabei den Nachhaltigkeitskurs der Marke und den 10-Jahres-Aktionsplan von DIAGEO berücksichtigen. Die B Corp-Zertifizierung ist eine großartige Anerkennung für Baileys und das Team, das so hart an seiner Herstellung arbeitet – von den Milchbauer*innen bis zu den Lieferfahrer*innen und allen dazwischen.“

sagt Ewan Andrew, President, Global Supply Chain & Procurement und Chief Sustainability Officer, DIAGEO

Bis 2030 werden weitere Maßnahmen eintreten, die die Förderung von positivem Trinkverhalten, von Inklusion und Vielfalt sowie die Vorreiterrolle bei der Nachhaltigkeit von Gras zu Glas unterstützen.

ÜBER BAILEYS®

Baileys war der erste Cremelikör weltweit – eine einzigartige Mischung aus cremiger, irischer Sahne und erstklassigen Spirituosen und Whisky. Er hat mehr Medaillen bei den renommierten San Francisco World Spirits Awards gewonnen als jeder andere Cremelikör und ist Träger der goldenen Medaille 2012. Baileys ist ebenfalls der weltweit meist verkaufte Likör mit über 82 Millionen Flaschen jedes Jahr. Jede Minute genießen über 2000 Menschen rund um den Globus einen Baileys.

Weitere Informationen zum neuen Markenauftritt finden Sie unter www.baileys.com.

ÜBER DIAGEO

DIAGEO ist einer der weltweit führenden Anbieter von Premium-Spirituosen. Das herausragende Portfolio beinhaltet Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan’s und Windsor Whiskys, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodka, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness.



DIAGEO ist mit einer Marktpräsenz in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt tätig und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. Weitere Informationen über DIAGEO, seine Marken, Mitarbeitende und Grundsätze finden Sie unter www.diageo.com

Besuchen Sie DIAGEO Webseite www.DRINKiQ.com für Informationen und Initiativen zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.