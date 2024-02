Seit 8. Januar 2024 ist Daniel Demke als Commercial Director für die Schweiz und Österreich bei Diageo tätig – und zwar von Österreich aus. Er kommt nach 14 Jahren bei Bacardi in das Unternehmen und hat jede Menge Erfahrung im On-Trade, Off-Trade und Commercial Development.

Mehr über Daniel Demke, dem wir zur neuen Position herzlich beglückwünschen, in der nachfolgenden Presseaussendung:

Daniel Demke als neuer Commercial Director CHAT bei Diageo ernannt

Hamburg, 8. Februar 2024 – DIAGEO freut sich, die Ernennung von Daniel Demke zum Commercial Director für die Schweiz und Österreich (CHAT) mit Wirkung vom 8. Januar 2024 bekannt zu geben. In dieser neu geschaffenen Position wird er die Märkte Schweiz und Österreich betreuen und an Olena Neznal, Managing Director Northern Europe, berichten. Sein Hauptsitz ist in Österreich.

Daniel Demke kommt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz zu DIAGEO. Er kann auf 14 Jahre erfolgreiche Erfahrung bei Bacardi zurückblicken, wo er verschiedene Positionen im On-Trade, Off-Trade und Commercial Development innehatte. In seiner letzten Position war Daniel Demke als Advocacy Director für den On-Trade-Kanal zuständig und verantwortete Initiativen in ganz Europa. In dieser strategischen Rolle leitete er das Trade- und Brand Ambassador Team und konzentrierte sich auf den Ausbau des Premium-Portfolios mit Unterstützung von Marken und Schulungs-Programmen. Darüber hinaus spielte Daniel Demke eine Schlüsselrolle bei der Akquisition von Top-Influencer-Accounts in Westeuropa, mit besonderem Schwerpunkt auf Europas Metropolen und Urlaubszielen.

Über einen Zeitraum von sieben Jahren als On-Trade Lead für Nord- und Ostdeutschland konnte er bemerkenswerte Erfolge bei der Führung des Außendienstes und der Priorisierung der Premium-Gastronomie vorweisen. Darüber hinaus war er als Commercial Capability Lead für Deutschland und Österreich und später als Off-Trade Field Sales Director für Deutschland tätig und stellte damit seine Vielseitigkeit und Führungsqualitäten unter Beweis.

„Daniels umfangreicher Hintergrund in der Alkohol- und Getränkeindustrie, kombiniert mit seinen Kenntnissen in verschiedenen Vertriebskanälen, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung des DIAGEO Teams. Ich bin überzeugt, dass sein Erfahrungsschatz und seine Führungsqualitäten dazu beitragen werden, unser Wachstum in der Region zu beschleunigen“,

sagt Olena Neznal, Managing Director Northern Europe bei DIAGEO.