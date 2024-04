Wer hat bei uns eine von 6 Flaschen Ardnamurchan Single Malt AD/02.24:01 gewonnen? Finden Sie es heraus

Die Destillerie Ardnamurchan in den westlichen Highlands – fernab aller Ballungszentren und damit mitten in der ursprünglichen Natur der Region – hat mit ihren Whiskys das Zeug, ein neuer Klassiker des schottischen Hochlands zu werden. Genießer loben diese in den höchsten Tönen – und besonders der neue Core Whisky, der Ardnamurchan Single Malt AD/02.24:01, wird von Genießern äußerst geschätzt.

Und genau diesen neuen Whisky konnten Sie bei uns gleich sechs Mal gewinnen! Gemeinsam mit unserem Partner und dem Generalimporteur der Destillerie, der Rolf Kaspar GmbH, haben wir unter unseren deutschen Lesern sechs Flaschen Ardnamurchan Single Malt AD/04.22:02 verlost; Single Malts, die den typischen und ehrlichen Stil der Brennerei perfekt repräsentieren.

Auch diesmal war die Beteiligung riesig – vielen Dank Ihnen allen dafür! Wir freuen uns immer, wenn wir offensichtlich Ihren Geschmack getroffen haben.

Wer eine der sechs Flaschen dieses wunderbaren Single Malts gewonnen hat, verraten wir Ihnen gleich nach den Infos über die Destillerie und die Preise:

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt.

Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht.

Der New Make reift vollständig in den Lagern auf der Halbinsel, hauptsächlich in amerikanischen und europäischen Eichenfässern, Ex-Sherryfässern und Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche.

Ardnamurchan Single Malt AD/02.24:0^1

Verkostungsnotizen:

Nase: Früchte aus dem Obstgarten, nasse Kieselsteine ​​am Strand, Austernschalen und Eukalyptus

Gaumen: Tabakblätter, Pfefferkörner, Lake, Heuballen und Marzipan

Details zur Abfüllung:

12.500 Flaschen weltweit, Blockchain-fähig durch QR-Code

65 % Ex-Bourbon-Fass / 35 % Sherry-Fass, 50/50 Split getorft und ungetorft

nicht kaltfiltriert und ungefärbt, 46,8%vol.

Und je eine der sechs Flaschen Ardnamurchan Single Malt AD/02.24:01 gewonnen haben:

Nicole Vogel aus 09306 Erlau

Boris Damm aus 47918 Tönisvorst

Manfred Nagel aus 24782 Büdelsdorf

Natalie Böttcher aus 30855 Langenhagen

Simon Arndt aus 45699 Herten

Peter Diesterwald aus 47574 Goch

Ganz herzliche Gratulation allen Gewinnern – Sie erhalten Ihren Preis in den kommenden Tagen von unserem Gewinnspielpartner, der Rolf Kaspar GmbH, zugesendet. Bitte erlauben Sie aus organisatorischen Gründen etwas Zeit dafür.

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team

