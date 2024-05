Ferrand Deutschland übernimmt Vertrieb von Grace O’Malley

Ab Mai 2024 sind die irischen Whiskeys von Grace O’Malley in Deutschland über die Ferrand Deutschland GmbH verfügbar.

Mehrhierzu in der Presseausendung, die wir von der Ferrand Deutschland GmbH erhalten haben:

FERRAND DEUTSCHLAND GMBH ÜBERNIMMT VERTRIEB VON GRACE O’MALLEY

Die irischen Whiskeys sind ab Mai 2024 über die FERRAND DEUTSCHLAND GMBH in Deutschland verfügbar.

Grace O’Malley Whiskey ist nach der legendären irischen Piratenkönigin aus dem 16. Jahrhundert benannt, die in County Mayo im Jahr 1530 geboren wurde.

Als Clanführerin und furchtlose Seefahrerin war Grace O’Malley nicht nur eine wagemutige Geschäftsfrau, sondern auch eine bahnbrechende Provokateurin. Unerschrocken, gegen den Strom zu schwimmen, lebt Grace O’Malleys Kampfgeist in diesen Whiskeys weiter.

Alle fünf Sorten dieser Reihe werden beeinflusst durch das Klima an der Westküste Irlands mit dem rauen und wilden Atlantik. So gibt es sogar eine Abfüllung, die in sogenannten „Maritime-Casks“ gefinished wurde. Das Holz für diese Fässer lagerte zunächst über 2 Jahre im Atlantik, bevor es zu den „Maritime-Casks“ verarbeitet wurde.

Des Weiteren gibt es einen Whiskey mit einem Rumfass-Finish, einen mit einem Irish Stoutfass-Finish sowie eine Abfüllung, die in sehr stark getoasteten Bourbon-Fässern lagerte.

Unter dem Namen GRACE O’MALLEY werden jährlich bis zu 8 Millionen Flaschen abgefüllt.

Wir präsentieren:

GRACE O’MALLEY Irish Whiskey – Independence

in Ex-Bourbon- und neuen Eichenholz-Fässern gereift

40 % vol, 70 cl, UVP: 30,50 Euro

GRACE O’MALLEY Irish Whiskey – Maritime Cask

4-monatiges Finish in „Maritime-Casks“

40 % vol, 70 cl, UVP: 37,90 Euro

GRACE O’MALLEY Irish Whiskey – Rum Cask Finish

6-monatiges Finish in Caribbean Rum-Casks

43 % vol, 70 cl, UVP: 49,90 Euro

GRACE O’MALLEY Irish Whiskey – Dark Char Cask Finish

6 bis 8-monatiges Finish in sehr stark getoasteten Bourbon-Casks

43 % vol, 70 cl, UVP: 49,50 Euro

GRACE O’MALLEY Single Malt Irish Whiskey – Stout Cask Finish

Finish in Imperial Stout-Casks

40 % vol, 70 cl, UVP: 44,50 Euro

Über FERRAND DEUTSCHLAND GMBH:

FERRAND DEUTSCHLAND wurde im Jahr 2000 als deutsche Niederlassung von MAISON FERRAND Frankreich gegründet. Das Haus bietet eine handverlesene, sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Spirituosen und betreut und beliefert Kunden in Deutschland und Österreich mit hervorragenden Qualitäten.