Exklusiv: Gewinnen Sie 3x das Irish Whiskey Genusspaket mit 2x Grace O’Malley Whiskeys, Proclamation Whiskey und Tumblern!

Mit unserem neuen Gewinnspiel entführen wir Sie in die Welt des irischen Whiskeys – mit drei Genusspaketen, die uns von unserem Gewinnspielpartner, der Destillerie Kammer-Kirsch Karlsruhe, die auch Importeur der Whiskeys von Grace O’Malley sind, zur Verfügung gestellt wurden.

Was können Sie diesmal gewinnen? Wir verlosen drei Pakete mit jeweils einem Grace O’Malley Blended Irish Whiskey, einem Grace O’Malley Rum Cask Irish Whiskey und dem Proclamation Irish Whiskey, einem Blended Grain Whiskey. Dazu gibt es noch zwei Tumbler für den Genuss über Eis, als Cocktail oder pur – damit Sie den Geschmack der drei Iren in alle Facetten entdecken können.

Spielen Sie gleich mit – das Gewinnspiel läuft diesmal nur eine Woche!

Untenstehend einige Infos über die drei Whiskeys – damit fällt dann auch die Beantwortung unserer Gewinnfrage leichter.

Volle Kraft voraus mit den irischen Whiskeys von Grace O‘Malley und Proclamation

Die irischen Grace O’Malley Whiskeys sind eine Hommage an die legendäre irische Piratenkönigin Grainne Ní Mháille/Grace O’Malley (1530 – 1603). Grace ist eine irische Heldin, eine kühne Navigatorin und Seglerin, die zu einer von den Engländern gefürchteten Piratin wurde. Als Spross einer irischen Adelsfamilie entwickelte Grace O’Malley eine beeindruckende Persönlichkeit mit einem furcht- und rastlosen Gemüt sowie ausgezeichneten Navigationskenntnissen und einem tiefen politischen Verständnis. Grace –Ehefrau, Mutter und Geschäftsfrau – folgte nicht den Konventionen, sondern schrieb ihre eigene Geschichte von Rebellion, Mut und Charisma, die dennoch stark mit irischer Identität verbunden waren.

Inspiriert von ihrem wilden Leben und ihrem mutigen Charakter sind die Grace O’Malley Spirituosen entstanden. Als erster Whiskey mit weiblicher Galionsfigur, setzt sie ein bewusstes Zeichen im Sinne der Frauen und bricht auf diesem Wege mit den alt hergebrachten Trinkgewohnheiten der etablierten Whiskey-Szene. Die Grace O‘Malley Whiskeys begeistern dabei – sowohl weibliche als auch männliche – Whiskey-Enthusiasten und Einsteiger.

Die ersten drei Abfüllungen aus dem Hause Grace O’Malley sind ein komplexer Blend, ein anspruchsvoller Dark Char Cask Whiskey und ein Rum Cask Premium-Blend. Ob pur oder als spannender Hauptakteur in frischen Whiskey-Drink-Kreationen – mit ihren ausgewogenen Geschmacksprofilen bilden diese drei Kandidaten eine facettenreiche Sortimentspalette.

Grace O’Malley Blended Irish Whiskey

Grace O’Malley Blended Irish Whiskey ist ein komplexer Blend für Genießer, der Whiskeys-Batches aus 3 bis 10 Jahre alten Whiskys vereint. Jedes Whiskey-Batch reift in verschiedenen Fasstypen zur Perfektion, darunter auch in Fässern aus französischer Eiche. Die Fässer werden von Master Blender Paul Caris passend zu den jeweiligen Eigenschaften des Whiskeys ausgewählt: ehemalige Bourbon-Fässer für die Reifung des Grain-Whiskeys, Rumfässer für die des Malt Whiskeys.

”Unser edler Blend zeichnet sich durch seinen hohen Anteil an Malt Whiskey aus. Darüber hinaus haben wir uns für doppelt und dreifach destillierten Whiskey entschieden. Doppelt destillierter Whiskey bringt die Geschmacksintensität in unseren Blend. Der dreifach destillierte Whiskey verleiht ihm die Finesse, die Komplexität und die Geschmeidigkeit”, so Master-Blender Paul Caris.

Geschmacksprofil:

Farbe: Dunkles Kupfer.

Nase: Karamell, Bourbon-Vanille, Malzaromen, getrocknete Mandeln, Orangenschale, Honig.

Gaumen: Weich am Gaumen mit abgerundetem Tannin − fein ausbalanciert mit fruchtigen Kopfnoten.

Nachklang: Orientalisches Gebäck, süße Gewürz- sowie Röstaromen.

Alkoholgehalt: 40%

Grace O’Malley Rum Cask Irish Whiskey

Grace O’Malley Rum Cask Whiskey ist ein spezieller Blend, der mehrere Batches von dreifach und zweifach destillierten Single Malts und Grain Whiskeys kombiniert, die zwischen 3 und 10 Jahre alt sind. Unterschiedliche Reifegrade sorgen für ein perfektes Gleichgewicht von Fruchtigkeit, Reifecharakter, Komplexität und Weichheit. Der hohe Anteil an doppelt destilliertem Malt machen diesen besonderen Blend einzigartig. Er wird in verschiedenen Fasstypen gereift und anschließend in Rumfässern aus der Karibik vollendet, die ihm zusätzliche Würze und einen kräftigen Geschmack nach tropischen Früchten verleihen.

Geschmacksprofil:

Aroma: Zeigt einen sehr fruchtigen Charakter mit Nuancen von Toffee, reifer Banane und tropischen Früchten.

Gaumen: Cremiger Auftakt mit einer Verschmelzung von Aromen aus geröstetem Getreide und Noten von eingekochten Früchten.

Abgang: Lang und süß mit anhaltenden Rum-Noten.

Alkoholgehalt: 42% Vol.

Proclamation Irish Whiskey

Der klassische Whiskey Proclamation ist eine Hommage an die Ereignisse und die Akteure der irischen Oster-Proklamation von 1916. Wir feiern mit ihm Irlands unabhängigen Geist, der heute noch genauso aktuell ist, wie im 20. Jahrhundert!

Proclamation Irish Whiskey ist ein Blend feinster irischer Grain Whiskeys. Er wird in kleinen, individuellen Batches gefertigt und präsentiert sich mit einem komplexen und dabei eleganten Charakter.

Er ist dreifach destilliert und in neuen amerikanischen Eichenfässern gereift. Das Ergebnis ist ein einzigartig weicher Whiskey mit einem reinen Geschmack.

Gereift in Bourbon-Fässern, veredelt mit einem Hauch Malt Whiskey aus Sherry-Fässern für ein abgerundetes Finish.

Geschmacksprofil:

Aroma: Zunächst offenbart sich reife Williamsbirne, gefolgt von üppigen Noten von Aprikose und Crème Brûlée. Daraus entfalten sich dann langsam Aromen von cremiger Vanillesoße und frisch gebrühtem Cappuccino, die dann mit Holznoten enden.

Geschmack: Im vorderen Gaumenbereich Noten von gerösteter Brioche, frischem Gebäck und Kopfnoten von eingelegten gelben Früchten. Fusion von Tanninen am mittleren Gaumen mit einem kraftvollen und abgerundeten Finish.

Abgang: Einzigartig weich und cremig mit einem milden Finish und Anklängen von geröstetem Getreide.

Und so gewinnen Sie eines der drei Irish Whiskey Packages: mit 2x Grace O’Malley Whiskeys, Proclamation Whiskey und Tumblern:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Nach wem sind die Grace O’Malley Whiskeys benannt?

a. nach einer britischen Whiskeyhändlerin

b. nach einer irischen Piratenkönigin

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Irland“!

Aus organisatorischen Gründen ist unser Gewinnspiel auf Teilnehmer aus Deutschland und Österreich beschränkt.

Unter allen Einsendungen mit der Antwort auf die Gewinnfrage und dem richtigen Betreff, die uns bis 10. April 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner/die Gewinnerin des Preises und geben sie/ihn am 11, April 2022 bekannt. Der Gewinn wird durch Kammer-Kirsch versendet. Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland und Österreich wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Irland“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 10. April 2022, 23:59 Uhr. Der/Die Gewinner:in wird am 11. April 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer-Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer-Kirsch versendet.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team