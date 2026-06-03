whic setzt die torfige Whiskyserie Ragnarøkkr mit Hrímþursar fort

Torfig und süß, das sind geschmackliche Gegensätze, die sich anziehen und zu einem interessanten Profil vereinigen. So geschieht es auch, laut dem Abfüller whic.de, beim jetzt soeben neu erschienenen Ragnarøkkr Hrímþursar, der 11. Iteration der bekannten und beliebten Serie.

Mehr über den 10 Jahre alten Islay Single Malt, der mit einem Moscatel-Finish in Fasstärke und auf 297 Flaschen limitiert abgefüllt wurde, lesen Sie nachstehend in den Infos, die uns whic.de für Sie zugeschickt hat:

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WHIC SETZT RAUCHSERIE RAGNARØKKR FORT

10-jähriger Islay Single Malt verbindet kräftigen Torfrauch mit der Süße eines Moscatel Fasses

Bremen, 03.06.2026

Mit Hrímþursar bringt whic heute den elften Teil seiner getorften Whiskyserie Ragnarøkkr auf den Markt. Der Peated Single Malt Scotch trägt den Namen der Frostriesen – in der nordischen Mythologie das älteste und kälteste aller Geschlechter, das als erstes der Heere in die letzte Schlacht der Götterdämmerung zieht. Hinter dem eisigen Namen verbirgt sich ein 10 Jahre gereifter Islay Single Malt, der kräftigen Rauch mit einer überraschend süßen Fruchttiefe verbindet.

Sein Finish in einem Moscatel Barrique prägt diesen East Islay Single Malt deutlich: Über Lagerfeuerrauch und deftigem Räucherspeck entfalten sich gegrillte Ananas, saftige Mirabellen und Erdbeeren mit weißer Schokolade, begleitet von tropischen Früchten und einer salzigen Meeresbrise. Am Gaumen zeigt sich der Whisky kräftiger, als die zarte Nase vermuten lässt – Vanillecreme und öliger Rauch treffen auf weißen Pfeffer und fruchtigen Chili, bevor Zitrus, Salzkaramell und feine Asche ein Spiel aus süßen und trockenen Nuancen entfalten. Der lange, leicht trockene Nachklang trägt cremigen Torfrauch, Milchschokolade und würziges Zimtgebäck.

Abgefüllt mit kräftigen 52,5% Vol. kommt Hrímþursar in echter Fassstärke ins Glas. Wie für die Serie üblich, verzichtet whic auf Farbstoff und Kühlfilterung – so bleiben die natürliche Mahagonifarbe und die geschmeidige Textur voll erhalten.

Der Single Malt stammt aus einem einzigen Fass: Nur 297 Flaschen dieses Single Casks wurden abgefüllt. Erhältlich ist die Rarität exklusiv auf whic.de unter whic.de/ragnarokkr

„Hrímþursar lebt von einem Gegensatz: kräftiger Torfrauch und die Süße eines Moscatel-Fasses. So bringt jeder Schluck Spannung und vielschichtige neue Eindrücke mit sich. Ein Whisky für ruhige Stunden in guter Gesellschaft.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ragnarokkr

Über die Serie Ragnarøkkr

Die epische Saga aus rauchigen Whiskys führt durch den Mythos der Götterdämmerung der nordischen Welt. Mit fassstarken Raucharomen richtet sich die beliebte Serie an entdeckungsfreudige Peatheads. Jede Flasche glänzt mit einem künstlerisch illustrierten Label mit hochwertiger Prägung und prachtvollen Silberelementen. Die detailreiche Bleistiftzeichnung eines uralten Frostriesen, der sich aus dem ewigen Eis Jötunheims erhebt, ziert die elfte Abfüllung der Serie und verleiht dem Whisky seinen Namen.