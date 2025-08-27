whic.de setzt Whisky Serie Ragnarøkkr mit Valkyrjar fort

In seiner Serie Ragnarøkkr konzentriert sich der Onlinehändler und unabhängige Abfüller whic.de auf rauchige Bottlings mit kräftigen Aromen. Meist stammen diese Whiskys von der schottischen Insel Islay. Für Ragnarøkkr Valkyrjar wurde whic.de allerdings in den Highlands fündig. Alles Wissenswerte zu dieser Abfüllung sowie auch die Bestellmöglichkeit finden Sie in der folgenden Aussendung von whic.de:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WHIC RAUCHSERIE RAGNARØKKR WIRD FORTGESETZT

Würziger Kaminrauch und rote Beeren verwöhnen den Gaumen

Bremen, 27.08.2025 | Der heute veröffentlichte Ragnarøkkr Valkyrjar richtet sich – wie alle Whiskys der whic-Serie – an Liebhaber rauchiger Single Malts. Bei dem 13 Jahre gereiften Highland Scotch Whisky kommt der Torf nicht zu kurz – auch wenn dies die erste Abfüllung der Reihe fernab der Insel Islay ist.

Die besonders vielschichtigen Fruchtnoten verdankt der Tropfen seiner Nachreifung im seltenen STR, also Shaved, Toasted und Re-charred Cask. Es handelt sich hier um ein Rotweinfass, welches ausgeschabt, dann angebrannt und schließlich verkohlt wird. Dadurch entsteht so etwas wie eine Kombination aus frischer Eiche und First Fill Rotweinfässern, von der der Whisky in Form von intensiven Aromen profitiert.

Neben dem unwiderstehlichen Lagerfeuerrauch und den würzigen Schinkennoten bestimmen spritzige helle Früchte wie Limette, Äpfel und Birnen das Aroma. Besonders am Gaumen wird der cremige Charakter deutlich, der Pflaumenkuchen mit Butterstreuseln, Heidel- und Brombeernoten sowie Zartbitterschokolade trägt. Umspielt von aschigem Rauch finden sich feine Kräuterakzente, karamellisierte Walnüsse, Eichenwürze und eine Prise Pfeffer, die sich zu einem langen Nachklang vereinen.

Die angenehm intensive Trinkstärke von 49,4% Vol. schenkt dem ausgewogenen Ensemble genau die richtige Stärke, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wie bei all seinen Exclusives legt whic Wert darauf, alle Aromen zu erhalten und Whiskyliebhabern ein möglichst natürliches Produkt zu präsentieren. Deshalb wurde auf Kühlfilterung und Farbstoff verzichtet.

Da das einzelne STR Fass nur 381 Flaschen hergab, sollten sich Sammler und Rauchliebhaber lieber beeilen, um sich Ihr Exemplar ab sofort bei whic zu sichern: whic.de/ragnarokkr

„Wenn der Rauch die Fruchtnoten so gekonnt umspielt und eine perfekte Ausgewogenheit der Aromen geschaffen wird, dann kann man wirklich von Genuss sprechen. Genau das dürfen Sie von diesem Highland Single Malt erwarten.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Ragnarøkkr

Die epische Saga aus rauchigen Whiskys führt durch den Mythos der Götterdämmerung der nordischen Welt. Mit fassstarken Raucharomen richtet sich die beliebte Serie an entdeckungsfreudige Peatheads. Jede Flasche glänzt mit einem künstlerisch illustrierten Label mit hochwertiger Prägung und prachtvollen Silberelementen. Die detailreiche Bleistiftzeichnung der aus Walhalla entsandten Walküre ziert die neunte Abfüllung und verleiht dem Whisky auch seinen Namen.

Überwhic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 5000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky. Das gedruckte Buch Whisky aus Schottland gibt es im Moment sogar als Geschenk.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ragnarokkr