Callington Mill jetzt mit Vertrieb in Europa

Die tasmanische Destillerie Callington Mill möchte sich gemeinsam mit vier europäischen Vertriebspartnern in den etablierten Märkten in Europa etablieren. Zu den Vertriebspartnern gehören L’Explorateur du Goût in Frankreich, Tudor House in Polen, The World of Spirits in Belgien und Kirsch Import in Deutschland. Außerdem wird Callington Mill seine Whiskys im September und Oktober auf der Whisky Live Paris und der Whisky Live Germany offiziell vorstellen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitert Callington Mill zusätzlich seinen Betrieb in Tasmanien. Neu hinzu kommen eine eigene Böttcherei, weitere Zolllager, eine Abfüllanlage sowie eine neue Niederlassung in Hobart.

Scott English, Vertriebs- und Marketingdirektor von Callington Mill, blickt zuversichtlich in die Zukunft: