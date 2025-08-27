Sansibar Whisky bringt Jens Drewitz´ Personal Choice No. 11: Ben Nevis 28 yo

In der „Personal Choice“-Reihe von Sansibar Whisky ist jede Abfüllung eine sehr persönliche Auswahl von Jens Drewitz, als Einzelfass und in limitierter Auflage. Für JD’s Personal Choice No.11 wählte er einen 28 Jahre alten Ben Nevis, der in einem Refill Sherry Butt reifen durfte und mit 48,1 % Vol. in Fasstärke in 198 verfügbare Flaschen gefüllt wurde.

Hier alle weiteren Infos:

Ben Nevis 28 Jahre – JD’s Personal Choice No.11

Die Reihe JD’s Personal Choice steht wie kaum eine andere für die Würdigung handverlesener Whisky-Schätze. Jede Abfüllung verkörpert höchste Sorgfalt in der Fassauswahl, unverwechselbare Charakterstärke und den persönlichen Geschmack von Jens Drewitz. Es sind Whiskys von seltener Reife – oft über Jahrzehnte gelagert, stets naturbelassen, in Fassstärke abgefüllt, nicht kühlfiltriert und frei von Farbstoffen.

So reiht sich auch dieser Ben Nevis würdevoll in die Serie ein. 1997 am Fuße des majestätischen gleichnamigen Berges destilliert, trägt er nach 28 Jahren Reifezeit die Handschrift einer der traditionsreichsten Brennereien Schottlands. Das klare Wasser des Allt a’Mhuilinn, eines Gebirgsbaches aus den östlichen Tälern des Ben Nevis, verleiht ihm seine unverkennbare Reinheit. Der Whisky offenbart Tiefe, eine warme malzige Süße und gelegentlich zarte Anklänge von Kräutern – ein Whisky, der Zeit, Natur und Handwerkskunst in edler Harmonie vereint.

Tasting Notes

Farbe: helles Strohgelb

In der Nase: Erdbeerdragee mit Schlagsahne, Maracuja Frucht, Steinobst in Gelee

Am Gaumen: ölige Crème brûlée, Kräuter mit Pfirsich und Nektarine, leicht Pfeffer mit Ingwernote

Finish: lang, wärmender Kräuterpudding mit Zitrusspritzer

Mit dem Ben Nevis 28 Jahre – JD’s Personal Choice No.11 präsentiert sich ein Whisky, der die Essenz der traditionsreichen Brennerei am Fuße des höchsten Berges Schottlands in beeindruckender Eleganz einfängt. Fruchtige Leichtigkeit, cremige Tiefe und fein abgestimmte Würze verbinden sich zu einem facettenreichen Meisterwerk, das sowohl Kenner als auch Sammler begeistert. Diese Abfüllung ist nicht nur ein edler Tropfen, sondern auch ein würdiger Botschafter der gesamten JD’s Personal Choice Serie – charakterstark, authentisch und schlichtweg unvergesslich.