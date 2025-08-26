Lochlea stellt erste Core Range vor

Nachdem die Lochlea Distillery ihre Seasonal Releases abgeschlossen hat (wir berichteten), stellt die Lowland-Brennerei nun ihre erste Core Range vor. Die drei Abfüllungen Orchard & Oak, Dark Briar und Smoke Without Fire bilden diese gemeinsam mit dem Flaggschiff der Brennerei, Our Barley. Alle drei Whiskys werden zu 100 % aus auf der Lochlea Farm angebauten Gerste hergestellt, reifen vor Ort und werden auch dort geblended.

Lochlea Orchard & Oak reift in einer Kombination aus First-Fill-Bourbon-, Virgin-American-Oak- und Calvados-Fässern. In der Nase zeigen sich, so die Tasting Notes, Aromen von frischem grünen Apfel, geschnittenem Gras und leicht floralen Noten, gefolgt von Apfelkuchen, buttrigem Karamell und Eichenholzgewürzen am Gaumen.

Lochlea Dark Briar lagert in Pedro-Ximénez-, Oloroso-Sherry- und Portweinfässern. Die Abfüllung ist beschrieben mit Noten von roten Beeren, Vanillekaramell und Backgewürzen.

Lochlea Smoke Without Fire reift in einer Kombination aus ex-torfigen Refill-Bourbon- und Rotweinfässern. In der Nase entfalten sich Aromen von roten Beeren, Kirschblüten und Lagerfeuerrauch. Es folgen am Gaumen gesalzener Rauch, Lagerfeuerholz und floralen Noten.

Alle drei Abfüllungen sind mit 46 % vol. und ohne Kältefilterung abgefüllt. Die Lochlea Single Estate Range erscheint ab dem 4. September (UPV £50, etwa 60 € ). Erhältlich sind die Bottlings unter anderem bei Whisky-Spezialisten und unabhängigen Einzelhändlern in ganz Großbritannien sowie in über 30 internationalen Märkten. Also sicherlich auch bei uns.