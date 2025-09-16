Neu bei Kirsch Import: Lochlea Core Range, Glayva Whiskylikör, Glasgow 1770 Ruby Port Cask Finish, Daftmill Summer Batch Release

Jede Menge schöner Neuheiten finden auch an diesem Dienstag über Kirsch Import den Weg nach Deutschland und Österreich: Von Lochlea gibt es nun erstmals eine Core Range, die aus drei ganz unterschiedlichen Bottlings besteht. Der Glayva Whiskylikör ist seit fast 90 Jahren ein Inbegriff der schottischen Liköre, und sein Name bedeutet wohl nicht umsonst „sehr gut“ auf Gälisch. Aus der Glasgow Distillery erreicht jetzt eine Abfüllung mit einem Ruby Port Cask Finish unsere Länder, und der Daftmill 2021/2025 ist durch seine weltweite Limitierung auf 5.250 Flaschen sicher kein Regalhocker, sondern eher ein Kandidat für Schnellentschlossene.

Hier alle Neuerscheinungen wie jeden Dienstag kompakt im Überblick:

Lochlea kommt zum Kern: Die erste Core Range der Farmbrennerei

Seasonal Releases waren gestern – jetzt kommt die Lochlea Core Range! Im Standardsortiment ergänzt die unabhängige Farmbrennerei ihren Our Barley um drei weitere Abfüllungen. Diese bauen auf beliebten saisonalen Veröffentlichungen auf, bieten Lochlea-Fans aber das ganze Jahr über ein gleichbleibendes Erlebnis. Als Single Estate Whiskys werden sie zu 100 Prozent aus der eigenen Gerste der Brennerei hergestellt, vor Ort destilliert und gereift.

Der Orchard & Oak ist ein heller, fruchtbetonter Single Malt aus Bourbon, Virgin American Oak und Calvados Casks. Lebhafte Noten von frischem Apfel kombiniert er mit buttrigem Karamell und süßer Eiche, einer weichen, grasigen Frische und einem sanften, würzigen Abgang.



Wer seinen Whisky kraftvoll und opulent mag, liegt mit Dark Briar richtig. Inspiriert von der saisonalen Fallow Edition, reift der üppige Single Malt in einer Kombination aus Sherry- und Portweinfässern und entfaltet Aromen von saftigen roten Früchten, Ingwerkuchen und samtigen Backgewürzen.



Für Smoke without Fire setzt Lochlea auf Ex-Peated Refill Bourbon Barrels und Red Wine Casks – wie im Vorbild, der einstigen Ploughing Edition. Er balanciert rote Früchte mit blumiger Süße und sanftem Lagerfeuerrauch und fängt so die subtile Komplexität des Torfeinflusses ein, ohne die natürliche Eleganz des Destillats zu überdecken.

Lochlea – Orchard & Oak

Single Estate Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Virgin American Oak Casks, Calvados Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Lochlea – Dark Briar

Single Estate Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Butts, Oloroso Sherry Butts, Port Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt





Lochlea – Smoke without Fire

Single Estate Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Ex-Peated Refill Bourbon Barrels, Red Wine Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

„Sehr gut“ seit 1947: Glayva Whiskylikör

Ein Likör, der hält, was sein gälischer Name verspricht: „glè mhath“ – „sehr gut“. So lautete das begeisterte Urteil eines Lagerarbeiters, der Glayva nach seiner Erfindung 1947 als Erster probieren durfte. Seit über 75 Jahren wird der Whiskylikör in Edinburgh nach unveränderter Rezeptur hergestellt. Die Basis sind ausgewählte Scotch Whiskys, verfeinert mit Honig, Mandarine, Zimt und Kräutern. Das Ergebnis ist samtig, warm und überraschend vielschichtig – wie flüssiges Weihnachtsgebäck im Glas.



Glayva wurde mehrfach als „bester Likör der Welt“ ausgezeichnet – ganze 15-mal bei der International Wine and Spirit Competition. Pur, auf Eis oder als kreative Cocktailbasis: Der Geheimtipp ist vielseitig einsetzbar, leicht zu empfehlen und bleibt im Gedächtnis.

Glayva

Tangerine & Honeyspiced Whisky Liqueur



Herkunft: Schottland

Zutaten: schottischer Whisky, Honig, Mandarine, Zimt, Kräuter

35% vol.

0,7 Liter

Glasgow goes Douro valley: Serienstart mit 6 y.o. – Ruby Port Cask Finish

Ungetorften dreifach destillierten, ungetorften doppelt destillierten und getorften doppelt destillierten Single Malt – die Glasgow Distillery hat sie alle. Fassreifungen, die besonders gut mit einem der Herstellungsstile harmonieren, präsentiert die urbane Brennerei ab jetzt mit einer neuen Serie. Die Abfüllungen werden jeweils mit Altersangaben versehen sein, die in den kommenden Jahren schrittweise erhöht werden.



Den Anfang macht der Glasgow 1770 6 y.o. – Ruby Port Cask Finish. Fast die Hälfte seiner Reifezeit verbrachte der Lowland Single Malt in den Finishing-Fässern. Aus insgesamt vier der frisch-fruchtigen Ruby Port Hogsheads ergab sich ein üppiges und fruchtbetontes Limited Release, vollgepackt mit Noten von Sommerbeeren, lebendiger Vanille und einer leichten Würze von rosa Pfeffer.

Glasgow 1770 6 y.o. – Ruby Port Cask Finish

Single Malt Scotch Whisky

Limited Edition Release



6 Jahre

Dest.: 06/10/2018

Abgef.: 23/06/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Ruby Port Hogsheads (Finish)

Fassnr.: 18/1153, 18/1155, 18/1157, 18/1159

1.200 Flaschen (insgesamt)

55% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Tasting Notes:



Nase: Noten von frischen Erdbeeren und lebhafter Vanille führen zu Noten von Himbeeren, getaucht in Milchschokolade, mit leichten Anklängen von frischem Eukalyptus und Kiefer.



Gaumen: Sommerfrüchte und üppige dunkle Kirschen explodieren. Kräftige frische Sahne und Marzipan führen zu Noten von süßen Mandeln und Erdbeeren.



Nachklang: Lang und vollmundig, mit Noten von süß-fruchtigen rosa Pfefferkörnern und Eichen-Tanninen.

Darf es mal wieder ein Daftmill sein? Das Summer Batch Release 2012/2025 ist da

Extrem wenig Single Malt bei extrem hoher Nachfrage – der Single Farm Estate Whisky von Daftmill in der Kurzfassung. Auf der Daftmill Farm in den schottischen Lowlands dreht sich eigentlich alles um Kühe, Kartoffeln, Karotten und den Anbau von Braugerste. Seit 2006 verarbeitet die Familie Cuthbert das eigene Getreide jedoch auch zu gefeiertem Single Malt.



Dieser rare Farm-Whisky reift stets mindestens zehn Jahre lang, nachdem er in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr gebrannt wird. Und zwar ausschließlich in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.



Der neue Daftmill 2012/2025 basiert auf Gerste der Sorte Concerto, die am 02. und 03. September 2011 geerntet wurde. Im Frühling 2011 bei Crisp Malt in Alloa gemälzt, destillierte die Farmbrennerei daraus ihr Summer Batch Release. 23 First Fill Bourbon Barrels wurden im Juli und August 2012 befüllt, reiften in den höheren Lagen des traditionellen Dunnage Warehouse und wurden im Juni 2025 in 5.250 Flaschen abgefüllt.

Daftmill 2012/2025 – Summer Batch Release

Lowland Single Malt Scotch Whisky



Dest.: 07-08/2012

Abgef. 06/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

5.250 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert