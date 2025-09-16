Neu bei HaWE Bremen: Kilchoman 100% Islay 15th Edition & 11 Jahre Oloroso Sherry Casks + Glen Scotia Icons of Campbeltown No.3

Drei neue Abfüllungen, zwei davon von Kilchoman (über beide haben wir schon hier nach dem Auftauchen in der TTB-Datenbank berichtet) und eine aus der Campbeltown-Destillerie Glen Scotia sind ab sofort in Deutschland über den Importeur HaWe Bremen erhältlich – für die jetzt erhältlichen Kilchoman 100% Islay 15th Edition (9 Jahre) und den ab Mitte Oktober erhältlichen Glen Scotia Icons of Campbeltown – The Wulver No. 3 of 5 haben wir die Infos und Preise in der nachfolgenden Mitteilung erhalten die Infos zum ebenfalls Mitte Oktober erhältlichen Kilchoman 100% Islay 11 Jahre Oloroso Sherry Cask Matured reichen wir dann nach:

Kilchoman 100% Islay 15th Edition & 11 Jahre Oloroso Sherry Casks + Glen Scotia Icons of Campbeltown No.3 The Wulver

Islay’s Farm Distillery präsentiert erstmalig zwei neue 100% Islay Editionen in einem Jahr: Kilchoman 100% Islay The 15th Edition 9 Jahre und erstmals eine Vollfassreifung in Ex-Oloroso Sherry Fässern, die voraussichtlich Mitte Oktober verfügbar sein wird: Kilchoman 100% Islay 11 Jahre Oloroso Sherry Cask Matured (Im Handel verfügbar ab Mitte Oktober).Aus Campbeltown erreicht uns der dritte Teil der beliebten Icons of Campbeltown Series: Glen Scotia Icons of Campbeltown No.3 „The Wulver“ – 12 Jahre 1st Fill Tawny Port Finish (Im Handel verfügbar ab Mitte Oktober).

Kilchoman 100% Islay The 15th Edition – Ex-Bourbon Barrels – 9 Years old

Die limitierte Edition wurde aus den Kilchoman Gerste-Ernten 2014 und 2015 destilliert und reifte anschließend mindestens 9 Jahre in 54 unterschiedlichen Ex-Bourbon Fässern. Abgefüllt mit einem Alkoholvolumen von 50,0 % Vol. präsentiert der Single Malt durch die sorgfältige Reifung in Ex-Bourbon Fässern intensive Noten von Karamell und Vanille, die in einem Zusammenspiel mit der natürlichen Zitrus-süße von Kilchoman und dem Islay peat-smoke harmonieren.

Kilchoman‘s 100 % Islay-Philosophy: die jährlichen 100% Islay-Editionen zählen sicherlich zu den spektakulärsten schottischen Single Malts, da diese als einzige Single Farm Single Malts veröffentlicht werden. Keine andere Brennerei nutzt eigene Gerstenfelder direkt vor den Toren der Brennerei und dies macht die Kilchoman Distillery einzigartig.

Besonderheiten auf einem Blick:

Reifung: mind. 9 Jahre in 54 Ex-Bourbon Barrels

Barley Variety: Concerto & Publican

Concerto & Publican UVP: 92,00 €

Tasting Notes:

Nose: Vanilla, tropical fruits, fresh hay and toasted oak with grassy notes and salted butter.

Palate: Milk chocolate, salted caramel and fresh peat smoke with candied citrus fruits, lemon, ripe pear and hints of white pepper.

Finish: Lingering maritime peat smoke with fresh fruits and honied sweetness.

Glen Scotia Icons of Campbeltown – The Wulver No. 3 of 5 – 12 Jahre 1st Fill Tawny Port Cask Finish – 51,7 % ABV Batch Strength – Natural Colour & Non-Chill Filtered

Glen Scotia präsentiert den dritten Teil ihrer beliebten Icons of Campbeltown Serie. Die Serie ist eine Hommage an das Wahrzeichen von Campbeltown, das Campbeltown Cross. Jedes Release dieser fünfteiligen Serie ist inspiriert von Heiligen und Bestien, die in dem Kreuz eingemeißelt wurden. Glen Scotia hat sich mit dem berühmten Künstler Joel Holtzman (Lucasfilm, Marvel, Disney, Macmillan) zusammengetan, um jede dieser Ikonen zum Leben zu erwecken, während Master Blender Iain McAlister einen Whisky kreiert hat, der jede Ikone perfekt in Szene setzt.

Die dritte Edition der beliebten Campbeltown-Serie trägt den Namen einer bedrohlich aussehenden Gestalt der lokalen Campbeltown Folklore: The Wulver. Master Blender Iain McAlister kreierte einen Whisky mit einer Veredelung in 1st Fill Tawny Port Fässern, der den Werwolf perfekt in Szene setzt.

Besonderheiten auf einem Blick:

Limited Edition: No.3 von der 5-teiligen Serie

Abgefüllt mit 51,7 % Volumen UVP: 99,90 €

Exkurs Tawny Port: der Tawny Portwein wird zeichnet sich durch seine lange Lagerung in Holzfässern & der dadurch erlangten „loh“ oder „mahagoni“ Farbe aus. Unterschiedlich zu anderen Portweinen reift ein Tawny für einen längeren Zeitraum ausschließlich in Holzfässern und erlangt dadurch kräftige Holzaromenkomplexe, die durch intensive Fruchtaromen gefolgt von Nuss & Schokolade, bis hin zu Tabakaromen, ergänzt werden.

Original Tasting Notes:

This limited edition 12-year-old Single Malt Whisky has been matured in hand-selected bourbon barrels before resting for nine months in ex-Tawny Port casks. Bursting with red fruits, forest berries, and dark chocolate, the finish is long and enduring, like the legend of the Wulver. A subtle maritime character leaves no question which distillery this limited edition hails from.