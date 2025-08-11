TTB-Neuheiten: Deanston 17yo Orange Wine, Ardnamurchan Sauternes peated, Kilchoman 100% Islay und Sherry Cask Matured

Unsere Suche in den us-amerikanischen TTB-Datenbank hat wieder einige interessante mögliche Neuerscheinungen zu Tage gebracht, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.

Fangen wir in den Highlands an: Dort bereitet die Brennerei Deanston die Veröffentlichung eines neuen 17 Jahre alten Whiskys vor, der ein Finish in Vino de Naranja Casks erhielt. Der Deanston 17 Years Old Finished in Orange Wine Cask wird mit 53,6% vol. Alkoholstärke und ohne Farbstoff und Kühlfiltration abgefüllt werden. Er soll Zitrusnoten, bittersüße Orangenaromen und solche von gerösteten Nüssen und sonnengereiften Früchten bieten, mit einem wachsigem Mundgefühl und einem langen, lebendigen Finish. Und so siehen die Etiketten aus:

Nächster Kandidat für eine baldige Veröffentlichung ist ein neuer Ardnamurchan. Es ist der Ardnamurchan Sauternes Cask Release Peated, also eine getorfte Version des bereits existenten Ardnamurchan Sauternes Cask Release. Er ist mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt, die Etiketten verraten aber nichts über den Geschmack oder weitere Details:

Dann werden in absehbarer Zeit zwei neue Kilchoman bei den Händlern zu finden sein. Der erste davon ist die 15. Ausgabe des Kilchoman 100% Islay, bei dem alle Komponenten des Whiskys, von Gerste über Wasser bis Torf von Islay stammen. Die Tasting Notes versprechen in der Nase Vanille, tropische Früchte, frisches Heu und geröstete Eiche mit grasigen Noten und gesalzener Butter, am Gaumen dann Milchschokolade, gesalzenes Karamell und frischer Torfrauch mit kandierten Zitrusfrüchten, Zitrone, reifer Birne und einem Hauch von weißem Pfeffer. Im langen Finish sollen maritimer Torfrauch mit frischen Früchten und honigsüßen Noten zu finden sein. Hier die Etiketten:

Und dann gibt es noch den Kilchoman Sherry Cask Matured, der – wie der Name schon sagt – ausschließlich in Sherryfässern gereift wurde. Er ist 11 Jahre alt, und seine Tasting Notes versprechen ein recht vielschichtiges Geschmackserlebnis: in der Nase Orangenschale, getrocknete Früchte, leichter Torfrauch und süße Gewürze. am Gaumen kräftiger Rauch und dunkle Schokolade mit Honig, gekochten Äpfeln und malziger Süße, im Finish schließlich dann gegrillte Pflaumen, Johannisbeeren und anhaltender Holzrauch. Auch hier wieder die Etiketten für Sie: