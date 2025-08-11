Montag, 11. August 2025, 21:12:50
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Teaspooned Balvenie und Balvenie Single Malt

Die beiden 28 und 19 Jahre alten Whiskys sind bei der Punktewertung fast gleichauf - Serge nennt einen "charming", den anderen "lovely"

Burnside ist der Name für einen teaspooned Balvenie, also einen Balvenie mit einer kleinen Komponente eines anderen Whiskys (der, weil die Burnside in-house bei William Grant & Sons produziert werden, entweder Glenfiddich oder Kininvie ist), also ein Blended Malt. Einen solchen von Cadenhead (die übrigens Besitzer der Marke „Burnside“ sind) und einen Balvenie Single Malt, einen 19 Jahre alten Whisky aus der „The Balvenie Stories“-Serie, verkostet Serge heute, beide mit sehr guten Bewertungen.

So sieht daher heute die Tabelle der Verkostung aus:

AbfüllungPunkte

Burnside 28 yo 1996/2025 (46%, Cadenhead, Original Collection)87
Balvenie 19 yo ‘A Revelation of Cask and Character’ (47.5%, OB, The Balvenie Stories, European oak sherry, 2023)86

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Irland in allen Facetten: Gewinnen Sie jetzt die Boann Single Pot Still Trilogy und 6x den The Whistler Triple Oak
Nächster Artikel
TTB-Neuheiten: Deanston 17yo Orange Wine, Ardnamurchan Sauternes peated, Kilchoman 100% Islay und Sherry Cask Matured

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH