In Limburg hat sie Premiere – die neue Vintage Line von The Caskhound, eine Sammlung von Whiskys mit Vollreifung und immer über 20 Jahre alt. 36 sind es beim Burnside, einen Teaspooned Malt aus Balvenie – ein stattliches Alter. Er ist mit 47,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt und stammt aus einem Ex-Bourbon Hogshead.

Die ganzen Details, den Preis und die Tasting Notes finden Sie in der Pressemitteilung von The Caskhound, die wir für Sie erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE CASKHOUND feiert mit einem 1989er BURNSIDE die Premiere seiner neuen Reihe VINTAGE LINE

THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel hat bekanntermaßen ein feines Gespür für guten Whisky – und ein noch feineres für den richtigen Moment. Mit der neuen VINTAGE LINE präsentiert er Abfüllungen, die sich bewusst dem Zeitgeist widersetzen: keine Hype-Bottlings, keine Premiumpreise nur fürs Storytelling, kein verwegenes Finish oder fancy Casks. Stattdessen: geduldig gereifte Malts, klassisch abgefüllt, ehrlich, und ohne Umwege fair bepreist.

Die VINTAGE LINE – Back to the Roots

Die VINTAGE LINE ist Tilos Antwort auf eine Whiskywelt, die manchmal vergisst, was sie einmal war. Alle Abfüllungen der Reihe sind über 20 Jahre alt, sorgfältig ausgesucht und optisch bewusst in der Tradition der legendären Independent-Abfüllungen der 70er und 80er gehalten. „Old School“ ist hier aber keine Pose, sondern Haltung: der besondere Fokus liegt auf Vollreifungen, u. a. in klassischen Ex-Bourbon-Casks, die dem Destillat den nötigen Raum lassen, sich selbst zu entfalten. Unprätentiöse, ehrliche Malts mit Tiefe und dem Charakter, den nur echte Slow Maturation hervorbringt. Wer jetzt schon Appetit bekommen hat – gut so. Vintage-Juwelen wie ein 22-jähriger Highland Park und ein 23-jähriger Craigellachie stehen bereits in den Startlöchern.

Den Auftakt macht ein Whisky, der in Whiskykreisen durchaus Kultstatus genießt: der BURNSIDE – einer der bekanntesten Teaspooned Malts überhaupt. Hinter dem Namen verbirgt sich der Whisky einer renommierten Speyside-Brennerei unweit von Dufftown, dem ein Hauch (Teaspoon) eines anderen, nicht weniger bekannten Single Malts beigefügt wurde, womit das Destillat offiziell als Blended Malt gilt und keiner Namensrestriktionen mehr unterliegt. Der Charakter des Tropfens bleibt dabei praktisch unverändert, Whiskykenner werden ihn garantiert wiedererkennen …

Tilos BURNSIDE verbrachte ganze 36 Jahre in einem einzelnen Ex-Bourbon Hogshead – einem Fass, das seine Aufgabe ruhig und geduldig erledigte, ohne dem Whisky das Rampenlicht zu stehlen. Das Ergebnis ist ein vollständig destillat-getriebener, alter Speyside Malt von stiller Größe: wachsig, honigsüß, fruchtig und tief – klassischer Dufftown-Charakter in vollendeter Reife. Die natürliche Fassstärke von 47,8 % Vol. liefert Textur und Dichte, ohne die Eleganz zu überdecken.

Premiere auf der Whiskyfair Limburg

Den offiziellen Einstand gibt die VINTAGE LINE auf der legendären Whiskyfair Limburg – dem wohl passendsten Ort, den man sich dafür vorstellen kann. Wer am 25. und 26. April 2026 dort vorbeischaut, kann den BURNSIDE und weitere spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND persönlich verkosten.

Ab Samstag, dem 25. April 2025, ist der BURNSIDE dann exklusiv bei unserem Handelspartner deinwhisky.de erhältlich. Ab Montag, dem 27. April 2025 ist er zusätzlich im Online-Shop von THE CASKHOUND verfügbar.

Vintage Line #1: BURNSIDE 1989

Blended Malt Scotch Whisky

36 Jahre alt (Filled: 15.11.1989 • Bottled: 18.03.2026) • 47,8 % Vol.

Fully matured in an Ex-Bourbon Hogshead

Non Chillfiltered • Natural Color Natural Cask Strength

UVP: 240,00 Euro / 0,7 l

Nase: Direkt nach dem Einschenken zieht ein sattes Honigaroma auf – dicht, warm, fast wie frisch aus dem Bienenstock. Dazu gesellen sich gewachste gelbe Früchte: Äpfel, Quitten, ein Hauch Pfirsich. Nach ein paar Minuten öffnet sich das Glas und zeigt seine alten Seiten: leichtes Leinöl, ein Tupfen getrockneter Blüten, etwas buttrige Vanillecreme und eine Spur altes Leder.

Geschmack: Ölig und cremig am Gaumen, mit angenehmer Wärme durch die gut eingebauten knapp 48 %. Der Honig ist auch hier der Chef – aber er teilt die Bühne gerne mit reifen Birnen, Marillenkompott, Aprikosen und einem Hauch Zitrusschale. Im Hintergrund zeigt sich eine malzige Süße und feines Gewürz: Zimt, Muskat, weißer Pfeffer, ein Anflug von Eiche. Die Textur ist das Beste daran – dicht, rund, ohne jede Schärfe. Kein Wasser nötig.

Abgang: Lang und sanft, mit Bienenwachs, einem Löffel Golden Sirup, etwas Süßholz und einem letzten, leichten Hauch Orangenzeste. Das Holz zeigt sich am Ende noch einmal kurz – warm und trocken, nie aufdringlich. Bleibt angenehm lange im Abgang, ohne zu dominieren.

Wenn Ihr mehr über THE CASKHOUND und unsere Produkte erfahren wollen, besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet Ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet Euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen