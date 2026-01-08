Jetzt erhältlich: Drei neue Abfüllungen von VAME

Aus drei unterschiedlichen Regionen stammen die neuen Single Cask Bottlings, die VAME über den Jahreswechsel veröffentlicht hat: ein 35 Jahre alter Teaspooned Burnside aus der Speyside, ein 12 Jahre alter Deanston aus den Highlands und ein 17 Jahre alter Caol Ila – alle erhältlich über die Website von VAME Malts.

Hier die ausführlichen Beschreibungen:

Drei neue Abfüllungen von VAME

Teilweise schon zum Jahresende 2025 und zum Jahresbeginn 2026 bringt VAME drei neue Single Cask Whiskies aus Schottland, aus drei verschiedenen Regionen.

Begonnen mit unserem Vertreter aus der Speyside:

The Millennial

ein 35 Jahre alter Burnside komplett gereift in Bourbon, ein Teaspooned Malt aus einer unserer Lieblingsbrennereien in Schottland, ehrlich und reif..

Abgefüllt mit 50,5% Fassstärke und ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt am 21.10.1989, abgefüllt am 04.09.2025 mit einem Outturn von 81 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes:

Nase

Sanft und ausgewogen, mit einem Auftakt aus Honig und weichem Fudge. Darauf folgen Noten von sauren Apfelringen, die eine leichte Säure einbringen, begleitet von frischer Litschi.

Gaumen

Reichhaltig und mundfüllend mit der Süße von Ahornsirup und einer klebrigen, öligen Textur. Kerniges Gartenobst bildet das Zentrum, unterstützt von feinen Noten gerösteter Mandeln und Pistazien.

Abgang

Lang und kräftig, mit einer Rückkehr zum Gartenobst, begleitet von leichtem Holz und Crème brûlée. Im ausgedehnten Finale entwickelt sich allmählich eine helle Limettennote, die für Balance und Frische sorgt.

Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky von 90s Kids Nostalgie, da dieser Whisky mit uns gereift ist, näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com UVP 265 Euro

Auf dem Weg ein Zwischenstop in den südlichen Highlands:

Zesty Assassin

ein 12 Jahre alter Deanston komplett gereift in einem Bourbon Barrel, ein Single Malt aus der und 10 Jahre davon gereift in der Deanston Brennerei, immer mehr bekannt für ihre Wachsigkeit und den einzigartigen Charakter.

Abgefüllt mit 57,3% Fassstärke und ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt am 29.03.2013, abgefüllt am 04.09.2025 mit einem Outturn von 186 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes:

Nase

Limettenschale, die in der Nase regelrecht Parkour läuft. Ein Hauch von Nussigkeit, beträufelt mit Honig, ein kurzes Aufblitzen von Alkohol und einige Frühlingsblumen.

Gaumen

Limette und Zitrone übernehmen wieder die Führung, eingehüllt in eine wachsartige, mundfüllende Textur. Alkohol und Eiche erinnern einen daran, dass dies ein Dram für Erwachsene ist, während gelbe Früchte und Vanille versuchen, die Sitten zu wahren. Steinfrüchte wie Pfirsich und Birne kommen zum Vorschein.

Abgang

Schwer, ölig und kompromisslos wachsig. Nach einigen Sekunden wird er cremig. Der Alkohol schlägt zuerst zu, verschwindet dann aber wieder, als hätte er vergessen, warum er überhaupt gekommen ist. Zurück bleiben minziges Kokosholz und das Gefühl einer warmen, tropischen Nacht am Strand.

Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky vom überraschend intensiven Zitrusfrucht Punch, näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com UVP 60 Euro

Und von Andrew’s Lieblingsbrennerei der Insel eine seiner Lieblingsabfüllungen der Insel:

Caoly Grail

ein 17 Jahre alter Caol Ila mit einem Jahr Finish in einem Catoctin Creek Rye Fass, ein ungewöhnlich komplexer und harmonischer Whisky der Caol Ila Brennerei auf Islay.

Abgefüllt mit 57,7% Fassstärke und ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt am 04.07.2008, abgefüllt am 22.07.2025 mit einem Outturn von 51 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes:

Nase

Black Toffee Pudding trifft auf geröstete Algen und eine Mischung aus Pekannuss und Mandel. Der Torf ist sanft, aber selbstbewusst.

Gaumen

Vorneweg Sirupsüße, gefolgt von feinen Holznoten und einer deutlichen Torfwelle. Rauchig, aber gelassen – ein ausgewogenes Spiel aus Süße und Salz, das für einen Schotten erstaunlich höflich wirkt. Man stelle sich ein Strandfeuer vor, bei dem man intensiv ein Dessert verputzt.

Abgang

Lang und gleichmäßig, zunächst dominiert von Butterscotch, bevor die Süße in anhaltenden Rauch und Algen übergeht und so lange bleibt, dass man sich fragt, ob sie nun Teil der eigenen Persönlichkeit geworden ist.

Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky von Monty Python (Experten sehen die Schwalbe auf der Rückseite), näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com UVP 170 Euro

Erhältlich sind die Flaschen in begrenzter Anzahl auf unserer Website und zum Start wieder im ausgewählten Einzelhandel mit Ladengeschäft. Wenn ihr in der Nähe seid und die Zeit habt, fragt an und fahrt hin und kauft die Flaschen dort. Dort könnt ihr probieren und unterstützt neben uns auch noch einen wunderbaren Local Dealer. Bitte beachtet, dass der Caol Ila aufgrund der kleinen Auflage und des höheren Preises in der Anschaffung leider nicht im Einzelhandel erhältlich ist, dieses Fass war eine Herzensangelegenheit.

Aufgrund vermehrter Nachfragen in der Vergangenheit auch der Hinweis an Händler, dass wir Anfragen von Händlern und Gastronomie gerne nachkommen. Einfach melden und wir quatschen.

Wir würden uns freuen, von euch bei unseren Veranstaltungen z.B. auf der Village oder online zu hören, schreibt uns einfach oder sprecht uns an. Eure Butt Heads von VAME.