Lust auf Whisky mit einer Kaffee-Note? Lifestyle Asia hat dafür fünf Vorschläge

Sherrynoten oder Vanillenoten im Whisky sind fast omnipräsent in verschiedensten Bottlings – wer ein etwas ausgefalleneres Geschmackserlebnis sucht, der könnte sich einmal an Kaffeenoten versuchen. Sie kommen dabei aus verschiedensten Quellen – spezielle Malzsorten oder -röstungen können dafür verantwortlich sein, aber auch das Ausbrennen von Fässern, dass bei einem starken Grad das sogenannte Furfurylthiol entstehen lässt, dass chemisch nahezu den Aromastoffen im Kaffee gleicht. Auch Stout- und Sherryfässer können solche Kaffeenoten abgeben.

Fünf Abfüllungen, die dem Genießer solche Kaffeenoten bieten, hat man bei Lifestyle Asia jetzt herausgesucht und als Empfehlung zusammengefasst – sie stammen aus Indien, den USA, Schottland und Irland – und bis auf den bei uns wohl schon vergriffenen Paul John Mithuna sind die anderen vier bei uns recht leicht erhältlich.

Zu den folgenden Whiskys hat Lifestyle Asia ausführliche Beschreibungen verfasst:

Paul John Mithuna

The Dalmore 12 Years

Glenmorangie Signet

Woodford Reserve Double Oaked

Jameson Caskmates Stout Edition

Die Liste ist natürlich nur ein Einstieg in diese Aromenrichtung, aber ein recht guter und breit gestreuter, finden wir. Sie können den gesamten Artikel hier nachlesen.