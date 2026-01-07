Distillery only: Kanosuke Component Serie erhält mit „Peated“ viertes Mitglied

Die Whiskys der japanischen Kanosuke Distillery sind auch in Deutschland erhältlich (aus Japan zu uns gebracht von Kirsch Import). Zur Whisky Live Germany 2026 gab es zum Beispiel ein Kanosuke Distillery Sherry Quarter Cask als Messeabfüllung (wir berichteten hier).

Wer die Gelegenheit hat, die Destillerie in Japan zu besuchen, kann dort Abfüllungen erstehen, die nur dort erhältlich sind. Dazu zählt die Component Serie, die die Komponenten des Whiskymakings bei Kanosuke vorstellt. Bislang gab es davon in jeweils einer 200ml-Flasche die Komponenten aus einem ex-Bourbon Cask, Re-charred ex-Shochu Cask und einem ex-Sherry cask. Nun ist die Peated Component erschienen, ebenfalls als distillery exclusive 200ml-Flasche. Sie ist mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Dies hier sind die offiziellen Tasting Notes:

COLOUR

Light amber

AROMA

Apricot syrup, Pineapple candy, Smoked pickle



PALATE

Apple jam, Marmalade, Sugary citrus, Salty caramel, Nikki(Japanese Cinnamon)



FINISH

Gentle acidity and soft sweetness of fruits with peaceful sea breeze

Wer das Bottling in der Destillerie erwerben will, muss mit Kosten von 4.260 Yen rechnen – dass sind ca. 26 Euro.