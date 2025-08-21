Enthüllt: Einige der Special Bottlings zur Whisky Live Germany

Wenn Sie noch nach einem Grund gesucht haben, die Whisky Live Germany in Hamburg am 11. Oktober (Publikumstag) oder 12. Oktober (Fachbesuchertag) zu besuchen, können wir Ihnen hier vielleicht gleich acht davon liefern: Kirsch Import, der Veranstalter, hat uns über einige der Messe-Sonderabfüllungen informiert, die dort zu haben sein werden. In der Info wird betont, dass das eine Auswahl sei – es können dort also durchaus noch mehr exklusive Bottlings zu finden sein.

Sehen Sie hier aber die Liste der acht Abfüllungen, die wir schon konkret benennen können. Karten für die Whisky Live Germany gibt es übrigens hier.

Exklusiv zur Whisky Live Germany! Vorgeschmack auf Whisky-Sonderabfüllungen

Gordon & MacPhail Bunnahabhain 1998/2025

Für die Whisky Live Germany gehen Gordon & MacPhail über ein Vierteljahrhundert zurück: Der Bunnahabhain 1998/2025 kombiniert Zitrusnoten mit Mango und Nektarine, lässt Granatapfel und Banane zu kandierten Veilchen übergehen und klingt mit üppiger Frucht und Ingwer aus.

Kilchoman 2017/2025 Oloroso Sherry Cask

100 Prozent Islay – 100 Prozent Sherry: Großteils aus Gerste der eigenen Felder gebrannt, verbindet das Single Oloroso Sherry Cask von Islays Farm-Brennerei Kilchoman schwere Torfnoten mit spirtzigen Zitrus- und süßen Trockenfrüchten, warmer Würze und Tabak

Berry Bros. & Rudd Blair Athol 2010/2025

269 Flaschen, in denen voluminöser Highland Single Malt auf die aromatische Wucht von Likörwein trifft: Großbritanniens ältester Wein- und Spirituosenhändler präsentiert zur Whisky Live ein 14 Jahre altes Kraftpaket aus Sherrynoten und nussiger Würze

Best Dram Springbank 20 y.o.

Michel Reick, alias der Whisky-Druide, zaubert anlässlich der deutschen Whisky-Live-Premiere einen 20 Jahre alten Springbank aus dem Fass. Das First Fill Oloroso Sherry Hogshead ergab 107 Flaschen, gefüllt mit leicht getorftem, handgemachtem Campbeltown Malt.

Isle of Raasay PX Sherry Quarter Cask – Peated

Lebendige dunkle Früchte, begleitet von süßem Ingwer und cremigem Honig: So schmeckt Isle of Raasays Beitrag zur Awakening Series. Dafür setzten die Insulaner auf ein kleines, mit Pedro Ximénez Sherry vorbelegtes Quarter Cask, in dem ihr getorfter Rohbrand intensiv reifte

Teeling Single Pot Still Irish Whiskey Sherry Cask

Sie ist eine der treibenden Kräfte hinter der Wiedergeburt des irischen Whiskeys. Die Teeling Distillery vereint irisches Erbe mit moderner Experimentierfreude. Für die Whisky Live Germany schmeckt das nach Grapefruit und Mango, nach Vanille und Keksen sowie Pfeffer und Eiche

Holyrood 2020/2025 Oloroso Sherry Butt

Inspiriert von Edinburghs Brauereierbe, setzen Whiskys der Craft-Brennerei Holyrood neue Maßstäbe. Das Mittel? Verschiedenste Malz- und Hefesorten. Für die Awakening Series servieren die Schotten buttriges Gebäck mit Aprikosenmarmelade und Karamellglasur in flüssiger Form.

Kanosuke Distillery Sherry Quarter Cask

Das Awakening-Bottling von Kanosuke reist von einem der längsten Sandstrände Japans nach Hamburg. Anders als die meisten Abfüllungen der aufstrebenden Whiskybrennerei reifte der Japanese Single Malt in einem Sherryfass. Stark limitierte 108 Flaschen stehen im Oktober für Sie bereit.