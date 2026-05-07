Serge verkostet: Japanische Whiskys, dritter und letzter Teil

Im letzten Teil seiner dreiteiligen Verkostsungsserie (Teil 1, Teil 2) beschreibt und bewertet Serge Valentin nochmals acht japanische Whiskys. Dabei diesmal: Ichiro’s Malt & Grain, Kanosuke, Mars Komagate und der The Glover von Adelphi. Dieser erreicht die höchste Punktezahl, die anderen bewegen sich im Rahmen von 82-88 Punkten.

Hier wie immer der Überblick zur Verkostung in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte