Blended MaltJapanVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Japanische Whiskys, dritter und letzter Teil

Die höchste Punktezahl kann sich heute ein Blended Malt mit Whiskys aus Ardnamurchan und Chichibu sichern...

Im letzten Teil seiner dreiteiligen Verkostsungsserie (Teil 1, Teil 2) beschreibt und bewertet Serge Valentin nochmals acht japanische Whiskys. Dabei diesmal: Ichiro’s Malt & Grain, Kanosuke, Mars Komagate und der The Glover von Adelphi. Dieser erreicht die höchste Punktezahl, die anderen bewegen sich im Rahmen von 82-88 Punkten.

Hier wie immer der Überblick zur Verkostung in unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Ichiro’s Malt & Grain ‘Kintsugi Edition’ (60.8%, OB, for The Spirit of Salud, Japan, blend, ex-2nd fill peated bourbon, batch #B0064, 259 bottles, 2025)82 
Ichiro’s Malt & Grain ‘Delfts Blauw Edition’ (61.8%, OB, for The Spirit of Salud, Japan, blend, 2nd fill bourbon, batch #B0054, 239 bottles, 2025)84
Kanosuke 2010/2024 ‘Nouveau Beginnings’ (59%, OB, for Whisky Abbey, cask #24270, sherry)83
Mars Komagatake 2017/2025 (59%, OB, for OBE, 1st fill cream sherry hogshead, cask #BT3671, 256 bottles)85
Mars Komagate 2016/2025 ‘Tsuki Otoshi – Yakushima Aging’ (58.4%, OB, for LMDW Itinéraires, oloroso sherry hogshead, cask #2067, 204 bottles)88
Mars Komagate 2018/2025 ‘Yori-Kiri – Komagate Aging’ (62.8%, OB, for LMDW Itinéraires, American white oak barrel, cask #1964)84
Mars Komagate 2018/2025 ‘Oshi-Dashi – Tsunuki Aging’ (58.4%, OB, for LMDW Itinéraires, bourbon barrel, cask #5458, 180 bottles)82
The Glover 8 yo ‘Batch 7’ (56.4%, Adelphi, blended malt, Ardnamurchan & Chichibu, 482 bottles, 2024)89
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