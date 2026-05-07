Serge verkostet: Japanische Whiskys, dritter und letzter Teil

Im letzten Teil seiner dreiteiligen Verkostsungsserie (Teil 1, Teil 2) beschreibt und bewertet Serge Valentin nochmals acht japanische Whiskys. Dabei diesmal: Ichiro’s Malt & Grain, Kanosuke, Mars Komagate und der The Glover von Adelphi. Dieser erreicht die höchste Punktezahl, die anderen bewegen sich im Rahmen von 82-88 Punkten.
Hier wie immer der Überblick zur Verkostung in unserer Tabelle:
|Abfüllung
|Punkte
|Ichiro’s Malt & Grain ‘Kintsugi Edition’ (60.8%, OB, for The Spirit of Salud, Japan, blend, ex-2nd fill peated bourbon, batch #B0064, 259 bottles, 2025)
|82
|Ichiro’s Malt & Grain ‘Delfts Blauw Edition’ (61.8%, OB, for The Spirit of Salud, Japan, blend, 2nd fill bourbon, batch #B0054, 239 bottles, 2025)
|84
|Kanosuke 2010/2024 ‘Nouveau Beginnings’ (59%, OB, for Whisky Abbey, cask #24270, sherry)
|83
|Mars Komagatake 2017/2025 (59%, OB, for OBE, 1st fill cream sherry hogshead, cask #BT3671, 256 bottles)
|85
|Mars Komagate 2016/2025 ‘Tsuki Otoshi – Yakushima Aging’ (58.4%, OB, for LMDW Itinéraires, oloroso sherry hogshead, cask #2067, 204 bottles)
|88
|Mars Komagate 2018/2025 ‘Yori-Kiri – Komagate Aging’ (62.8%, OB, for LMDW Itinéraires, American white oak barrel, cask #1964)
|84
|Mars Komagate 2018/2025 ‘Oshi-Dashi – Tsunuki Aging’ (58.4%, OB, for LMDW Itinéraires, bourbon barrel, cask #5458, 180 bottles)
|82
|The Glover 8 yo ‘Batch 7’ (56.4%, Adelphi, blended malt, Ardnamurchan & Chichibu, 482 bottles, 2024)
|89