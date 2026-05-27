Die „Sagas of Scotland“ gehen weiter: Nach „Torvr – The Beginning“, „Draugr – The Unresting“ und „Solvarr“ bringt Whiskyviking Scott Gordon mit „Byggvor“ die vierte Ausgabe der Serie auf den deutschen Markt. Dabei handelt es sich nun um einen neun Jahre alten Islay Single Malt, der ein Finish in einem Sauternes Cask erhielt und mit 50,9% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde. Die 0,5l-Flasche ist um knapp 55 Euro im Webshop von Maltpit.de erhältlich (Link im Artikel).

Hier die Infos, die man uns für Sie übermittelt hat:

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Heathen Spirits erweitert „Sagas of Scotland“ um „Byggvor“

Worpswede, Mai 2026 – Heathen Spirits, das Label von Whiskyviking Scott Gordon, präsentiert mit „Byggvor“ die neueste Abfüllung seiner Reihe „Sagas of Scotland“. Die Serie wurde 2025 mit „Torvr – The Beginning“ und „Draugr – The Unresting“ gestartet und Anfang 2026 mit „Solvarr“ fortgeführt.

„Byggvor“ ist ein 9 Jahre alter Islay Single Malt Whisky und trägt den Beinamen „Der Hüter der Gerste“. Die neue Abfüllung wurde mit 50,9% Vol. in die Flasche gebracht, ist ungefärbt und nicht kühlfiltriert und erscheint in der für die Reihe typischen Ausstattung mit 0,5 Litern Inhalt.

Für die Veredelung kam ein Sauternes Cask zum Einsatz. Damit setzt Heathen Spirits innerhalb der Serie erneut auf die Verbindung von rauchigem Islay-Charakter und einem süß-fruchtig geprägten Weineinfluss, nachdem frühere Abfüllungen unter anderem mit PX Sherry und französischem Rotweinfass gearbeitet haben.

Stilistisch soll „Byggvor“ die maritime Rauchigkeit Islays mit goldenen Fruchtnoten, Honigsüße und würziger Tiefe verbinden. Der Name verweist auf die Gerste als Ursprung des Whiskys und fügt sich in die nordisch inspirierte Erzählwelt von „Sagas of Scotland“ ein, die laut Heathen Spirits schottische Mythen und Charakterbilder in flüssiger Form interpretiert.

Die wichtigsten Details im Überblick:

Region: Islay, Schottland

Kategorie: Single Malt Whisky

Alter: 9 Jahre

Veredelung: Sauternes Cask

Alkoholgehalt: 50,9% Vol.

Inhalt: 0,5 Liter

Ungefärbt, nicht kühlfiltriert

Mit „Byggvor“ baut Heathen Spirits die Reihe „Sagas of Scotland“ konsequent weiter aus. Wie bereits die bisherigen Abfüllungen richtet sich auch diese Neuerscheinung an Fans charakterstarker, naturbelassener Islay Whiskys mit individueller Fassprägung.

Die Abfüllung ist exklusiv im Onlineshop von The Maltpit verfügbar: https://maltpit.de/collections/heathen-spirits