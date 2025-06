Eine neue und limitierte Whisky-Reihe seines Heathen Spirits stellt heute der Whiskyviking Scott Gordon vor. Zum Auftakt der „Sagas of Scotland“ erscheinen zwei Islay Single Malts, Torvr – The Beginning und Draugr – The Unresting. Erhältlich sind die Whisky direkt bei Scott Gordon sowie im Gemeinschaftsprojekt „The Maltpit“.

Alle Details zu den jeweils auf 120 Flaschen limitierten Bottlings inklusive Verkostungsnotizen in der Aussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Sagas of Scotland“: Zwei exklusive Islay Single Malts legen Grundstein für eine neue Serie

Worpswede, 13. Juni 2025 – Heathen Spirits präsentiert stolz die neue, limitierte Whiskyreihe „Sagas of Scotland“. Zum Auftakt veröffentlicht der Whiskyviking Scott Gordon zwei außergewöhnliche Islay Single Malts: Torvr – The Beginning und Draugr – The Unresting. Beide Abfüllungen sind streng limitiert, naturbelassen und spiegeln die raue, mystische Seele der schottischen Insel Islay wider.

Sagas of Scotland Bottling No.1 | Torvr – The Beginning

Abgefüllt als „Sagas of Scotland Bottling No.1 – The Beginning“, ist Torvr ein peated Islay Single Malt, der aus Rauch, Zeit und Erde geboren wurde. Der Whisky reifte acht Jahre in einem Bourbon Hogshead und erhielt anschließend ein langes Finish in einem First Fill PX Sherry Cask. Mit 50,8 % Vol. abgefüllt, ist Torvr ungefärbt und nicht kühlfiltriert – ein echter, authentischer Single Malt.



Die Tasting Notes versprechen einen kräftigen Torfrauch, der auf süßen PX Sherry trifft, begleitet von dunklen Früchten, Eichenwürze und getrockneten Kräutern. Der Abgang ist erdig, langanhaltend und warm – ein Dram voller Geschichte und Tiefe.

Limitierung: Nur 120 Flaschen à 0,5 l.

Sagas of Scotland Bottling No.2 | Draugr – The Unresting



Die zweite Abfüllung, „Sagas of Scotland Bottling No.2 – The Unresting“, ist Draugr. Dieser peated Islay Single Malt reifte neun Jahre, davon acht Jahre in einem Bourbon Hogshead, gefolgt von einem Finish im Ruby Port Cask. Mit 51,6 % Vol. abgefüllt, ist auch Draugr naturbelassen, ungefärbt und nicht kühlfiltriert.



Die Geschmacksnoten zeigen rauchige Tiefe mit frischer Meeresbrise, roten Früchten, Salzkaramell und Kräuterwürze. Der Abgang ist lang, mineralisch und von dunkler Port-Süße getragen – ein Whisky wie ein stummer Wächter im Nebel.

Limitierung: Nur 120 Flaschen à 0,5 l.



Mit „Sagas of Scotland“ startet Heathen Spirits eine neue Serie, die die Mythen und Legenden Schottlands in Flaschen einfängt. Jede Abfüllung erzählt eine eigene Geschichte – geboren aus den Elementen und inspiriert von den Sagen der alten Wikinger. Die Reihe richtet sich an Whisky-Enthusiasten, die besondere, erzählerische Abfüllungen suchen und schätzen.

Name Region Alter Fasstyp Alkoholgehalt Inhalt Limitierung Besonderheiten Torvr Islay 9 Bourbon Hogshead, PX Sherry 50,8 % Vol. 0,5 l 120 Ungefärbt, nicht kühlfiltriert Draugr Islay 9 Bourbon Hogshead, Ruby Port 51,6 % Vol. 0,5 l 120 Ungefärbt, nicht kühlfiltriert

Heathen Spirits steht für außergewöhnliche, limitierte Whiskyabfüllungen, die von Mythen und der Natur inspiriert sind. Scott Gordon, der Whiskyviking, kuratiert jede Abfüllung persönlich und sorgt für ein einzigartiges Erlebnis – von der Auswahl der Fässer bis zur finalen Abfüllung.

Erhältlich sind die Abfüllungen direkt bei Scott Gordon sowie im Gemeinschaftsprojekt „The Maltpit“:

https://www.whiskyviking.com/collections/whisky

https://maltpit.de/collections/heathen-spirits