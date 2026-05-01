Serge verkostet: Benriach

Sieben Abfüllungen aus der Speyside-Destillerie Benriach kommen an diesem Feiertag (bei uns) ins Glas von Serge Valentin, durchwegs sind es unabhängige Abfüllungen. Von 13 bis 55 Jahre reicht das Alter, und die Wertungen sind deutlich weniger divers.
Hier die Tabelle zur Verkostung:
|Abfüllung
|Punkte
|Benriach 31 yo (53.1%, Elixir Distillers ‚Macbeth Act I – The Thanes‘, bourbon barrels, 650 bottles, 2023)
|85
|Benriach 31 yo 1995/2026 (49.6%, Maltbarn, sherry cask, 130 bottles)
|85
|Benriach 55 yo 1966/2021 (51.2%, Gordon & MacPhail, The Dram Takers, refill American hogshead, cask #607, 52 bottles)
|89
|Benriach 17 yo 2007/2024 (53.7%, Timeless & Tasty, 90 bottles)
|85
|Benriach 18 yo 2007/2025 (49.8%, Fadandel, refill bourbon hogshead, cask #700193, 109 bottles)
|86
|Benriach 13 yo 2010/2023 (63.4%, Milroy’s Soho Selection, American oak hogshead)
|83
|Benriach 13 yo (58.6%, Adelphi for The Whisky Exchange Whisky Show, first fill PX, cask #38, 234 bottles, 2025)
|85