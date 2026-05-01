Serge verkostet: Benriach

Sieben Abfüllungen aus der Speyside-Destillerie Benriach kommen an diesem Feiertag (bei uns) ins Glas von Serge Valentin, durchwegs sind es unabhängige Abfüllungen. Von 13 bis 55 Jahre reicht das Alter, und die Wertungen sind deutlich weniger divers.

Hier die Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte