Auch in diesem Jahr bietet der unabhängige Abfüller Alambic Classique zur Whisky Fair in Limburg neue und sehr interessante Bottlings an. Der Benriach von 2008 mit 18 Jahren und der Cameronbridge von 1976 mit 50 Jahren können am Stand des unabhängigen Abfüllers erstmals verkostet werden. Danach sind sie im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Die „technischen Daten“ und vor allem die ausführlichen Tasting Notes finden Sie hier:

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Zwei neue Abfüllungen von Alambic Classique zur Whisky Fair in Limburg

Die Bottlings können am Stand des unabhängigen Abfüllers erstmals verkostet werden – danach sind sie im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Zwei neue interessante Bottlings, ein Benriach von 2008 mit 18 Jahren und ein Cameronbridge von 1976 mit 50 Jahren werden angeboten. Auch erhältlich dazu sind auf jeweils 60 Stück limitierte Miniaturen, die der unabhängige Abfüller Alambic Classique neben zahlreichen seiner anderen Abfüllungen und Raritäten zur Messe nach Limburg mitbringt. Die Whiskyfair findet am kommenden Wochenende 25/26 April 2026 statt.

Cameronbridge 1976

50y, 51,6%

Spanish Octave Sherry Barrel





Nase:

Der Duft ist intensiv und fruchtig süß, Orangenmarmelade mischt sich mit einem Kompott aus dunklen Früchten. Kräftige Noten von alkoholgetränktem altem Holz und geröstetem Kokos verbinden sich mit Vanille und Karamell. Mit der Zeit riecht man Haferflockenkekse und Zimtsterne mit einem Hauch Anis. Später folgen getrocknete Orangenschale und leichte Röstaromen. Die kräftigen Noten des Eichenfasses wird stärker und verbindet sich mit dem angenehmen Geruch von altem Buchleder.

Geschmack:

Eine klebrige Süße, die entfernt an Zuckerwatte erinnert, macht sich im Mund breit. Es folgen gerösteter Kokos und nussige Noten, die sich mit intensiven tropischen Früchten verbinden. Man merkt die altersgemäß intensive Eichenholzwürze und eine leichte Bitternote, mit einem zarten Aroma von Holzrauch. Der Geschmack wird mit jedem Schluck kräftiger. Das Mundgefühl ist cremig mit etwas Vanille und Tabak. Die schon in der Nase präsente Orangennote wird auch im Mund zunehmend stärker.

Abgang:

Wunderbar lang mit süßen Röstaromen und einer trockenen Note, die mild ausklingt. Dieser alte Grain hat eine unglaubliche Tiefe und einen für das Alter überraschend wuchtigen Körper. Die vollen fruchtigen Noten auf der Zunge korrelieren mit der süßen Nase und bilden eine perfekte Melange der Aromen.

Benriach 2008

18y, 56,3%

Bourbon Barrel





Nase:

Zunächst erinnern die Aromen an süß duftendes Heu, gefolgt von etwas Möbelpolitur. Die Noten werden tiefer. Butterstreusel auf vanilligem Custard, etwas Apfelschale und ein Hauch Thymian wechseln mit süßem Tabak und Weinbrandbohnen. Man riecht gewachstes Leder und gelbe Früchte. Mit der Zeit entwickelt sich eine intensive Apfelnote.

Geschmack:

Eine kräftige, schöne Süße füllt den Mund. Neben einem Hauch Harz schmeckt man reichlich Eichenholzwürze, Cashewnüsse und Tabak. Eine leichte Pfeffernote entwickelt sich und verflüchtigt sich schnell. Dann folgen Röstaromen und cremiger Milchkaffee. Die Süße nimmt zu und man fühlt sich an Geleefrüchte erinnert. Später sticht eine markante Vanillenote heraus, die sich perfekt in das sahnig-cremige Mundgefühl einbindet.

Abgang:

Lang und süß mit Röstaromen und einer fein dezenten Bitternote. Am Gaumen bleibt neben der Eichenwürze cremiger Sahnepudding. Eine Fruchtbombe in der Nase und im Geschmack.

Dieser Whisky hat sich durch die lange Bourbonfassreifung perfekt entwickelt.



