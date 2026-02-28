Samstag, 28. Februar 2026, 09:43:56
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Whiskyfun: Angus verkostet 3 Benriach

Drei unabhängige Abfüllungen zwischen 15 und 31 Jahren, mit sehr viel Frucht in allen möglichen Ausprägungen

Heute, am Samstag, ist auf Whiskyfun wieder einmal Angus MacRaid an der Reihe, und für seine Verkostung hat er sich drei Abfüllungen aus der Speyside-Destillerie Benriach vorgenommen. Zu jenen Zeiten, als noch Billy Walker dort das Regiment über hatte, quollen die Tasting Notes rund um die Welt von Bottlings aus der Benriach über, nun sind sie seltener geworden, weil die Destillerie nur wenige Fässer an Unabhängige herausgegeben hat und die Unzahl von Einzelfassabfüllungen von dort ebenso zurückgeschraubt wurde.

Die drei Benriachs von heute können in der Verkostung alle sehr gut gefallen:

AbfüllungPunkte

Benriach 15 yo 2008/2023 ‚Summer‘ (51.9%, The Whisky Exchange ‚The Seasons‘, hogshead, cask #47387)85
Benriach 31 yo (53.1%, Elixir Distillers ‚Macbeth Act I – The Thanes‘, bourbon barrels, 650 bottles)89
Benriach 28 yo 1997/2025 (58%, Auld Alliance ’15th Anniversary‘, 59 bottles)88
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Nur noch bis Sonntag! Lost Distillery-Rarität Caperdonich 18yo Sherry Hogshead aus dem Whiskyexperts-Archiv gewinnen!

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH