Whiskyfun: Angus verkostet 3 Benriach

Heute, am Samstag, ist auf Whiskyfun wieder einmal Angus MacRaid an der Reihe, und für seine Verkostung hat er sich drei Abfüllungen aus der Speyside-Destillerie Benriach vorgenommen. Zu jenen Zeiten, als noch Billy Walker dort das Regiment über hatte, quollen die Tasting Notes rund um die Welt von Bottlings aus der Benriach über, nun sind sie seltener geworden, weil die Destillerie nur wenige Fässer an Unabhängige herausgegeben hat und die Unzahl von Einzelfassabfüllungen von dort ebenso zurückgeschraubt wurde.

Die drei Benriachs von heute können in der Verkostung alle sehr gut gefallen:

Abfüllung Punkte