Ein Benriach mit einem 4jährigen Finish in einem First Fill Oloroso Hogshead ist der Messewhisky, den Tilo Schnabel aka The Caskhound dieses Wochenende zur Whiskymesse Karlsruhe mitbringt (natürlich mit vielen anderen Abfüllungen aus seinem Angebot).

Unten finden sie alle Infos zu ihm, auch die ausführliche Beschreibung des Geschmacks der Abfüllung, so wie Sie uns The Caskhound zugesendet hat:

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THE CASKHOUND brilliert mit sherrystarkem Messeknüller auf der WHISKYMESSE KARLSRUHE

Am 17. und 18. April 2026 öffnet die WHISKYMESSE KARLSRUHE zum zweiten Mal ihre Türen – und THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel ist erstmals mit dabei!

Die Messe findet erneut im „Badisch Brauhaus“ statt, einer stimmungsvollen Brauerei und Eventlocation, die der Veranstaltung ihren ganz eigenen Charakter verleiht. Keine Messehallen, keine Besuchermassen – stattdessen eine familiäre Atmosphäre, in der diesmal über 30 Aussteller zusammenkommen und ihr vielseitiges Angebot präsentieren. Hier treffen sich Whisk(e)yfans aus der Region zum entspannten Entdecken, Probieren und Fachsimpeln.

Tilo Schnabel und sein Team freuen sich, bei ihrem diesjährigen Debüt jede Menge flüssige Schätze ins Glas zu bringen. Mit dabei haben sie aktuelle Abfüllungen, spannende Single Casks und exklusive Messe-Highlights wie die beiden Publikumslieblinge aus der FAIR(Y) TALES-Reihe – ein 22-jähriger ROYAL BRACKLA und der 18 Jahre alte Blended Malt SMOKY AMBER. Diese zwei Tropfen haben bereits auf früheren Messen ordentlich Eindruck hinterlassen – nicht zuletzt wegen ihrer intensiven Aromen und überraschend fairen Preise. Allerdings werden die Flaschen langsam knapp, also lieber nicht zu lange zögern, sondern probieren und zuschlagen!

Tilos MESSEKNÜLLER ist diesmal ein 12-jähriger BENRIACH, der keine Zweideutigkeit kennt. Mit vier Jahren im First Fill Oloroso Hogshead hat die Veredlung dem Speysider so konsequent seinen Sherry-Stempel hinterlassen, dass man eher von einer Double Maturation sprechen sollte als von einem klassischen Finish. Der Messepreis von weit unter 50 Euro für ein ordentlich gereiftes Single Cask Bottling mit kräftigem Sherry-Wumms hat selbst hoch-gerechnet auf 0,7 Liter in dieser Kategorie durchaus Seltenheitswert. Der BENRIACH zeigt damit eindrucksvoll, wie viel Genuss man auch für kleines Geld bekommen kann …

Wer also am Wochenende in Karlsruhe unterwegs ist und Wert auf richtig gute Drams zu fairen Preisen legt, sollte dem „Badisch Brauhaus“ auf jeden Fall einen Besuch abstatten – und am Stand von THE CASKHOUND vorbeischauen!

Whiskymesse Karlsruhe –Messeknüller: BENRIACH 2013

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (Distilled: 07/11/2013 • Bottled: 19/01/2026) • 58,8 % Vol.

Refill Ex-Bourbon Cask matured + finished for 4 years in a 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für Flasche á 0,5 l: 45,00 Euro

Im Vordergrund des BENRIACH steht ein Sherry-geprägtes, dunkelfruchtig-schokoladiges Aromenspiel: Backpflaumen, Kirschen, Amaretto, Zartbitterschokolade, Espresso, Eichenholzwürze. Kein zögerlicher Sherry-Anflug, sondern ein klares Bekenntnis. Und doch verliert sich der Whisky nicht in der Schwere – denn das Refill Bourbon Cask hat in den ersten acht Jahren gute Vorarbeit geleistet und dem Destillat seine Speyside-Seele bewahrt. Die helle Frucht, Aprikose und Birne treten zwar in den Hintergrund, wirken aber als stabilisierendes Fundament, das verhindert, dass das Oloroso-Fass alles überwältigt.

Bei satten 58,8 % Vol., ungefiltert und direkt ins Glas, zeigt sich das Profil in voller Breite: vollmundig, ölig-seidig, mit einer Wärme, die drückt ohne zu stechen. Wer Sherry-verwöhnte Fassstärken schätzt und dabei nicht auf Herkunftscharakter verzichten möchte, wird hier sehr glücklich.

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