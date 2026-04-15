The Caskhound bringt Caol Ila als Finale der Serie The Fashionable Five

Mit einem 19 Jahre alten Caol Ila mit einer Vollreifung im Oloroso Sherry Hogshead setzt The Caskhound einen Schlussakkord hinter seine Serie The Fashionable Five. Die Abfüllung ist ab sofort bei ausgewähltenb Handelspartnern zu finden – hier bei uns können Sie alles über den Whisky samt seinen ausführlichen Tasting Notes lesen:

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„Smoke, Ember, Sherry and Grace“:

THE FASHIONABLE FIVE verabschieden sich mit einem gereiften, sherryverwöhnten CAOL ILA

Für den Schlussakkord seiner limitierten Serie THE FASHIONABLE FIVE zaubert THE CASKHOUND-Fassflüsterer Tilo Schnabel noch einmal etwas wirklich Besonderes ins Glas: ein CAOL ILA von den windgepeitschten Gestaden Islays — 19 Jahre alt, vollständig im Oloroso Sherry Hogshead gereift. Ein ausbalancierter Gentleman Dram, der viel zu erzählen hat — mit dichter Aromatik, entspannter Rauchigkeit und dunkler Tiefe.

Fünf Single Casks, fast zwei Jahrzehnte Reife, fünf Brennereien mit Charakter — und jetzt hebt sich für THE FASHIONABLE FIVE der finale Vorhang. Jeder der Malts für sich unverwechselbar — zusammen ein Beweis dafür, was passiert, wenn Handwerk, Geduld und die Stille des Fasses das Sagen haben. Bodenständig trotz aller Klasse, kompromisslos in der Qualität — und zu einem Preis, der Kenner begeistert und Entdecker auf den Geschmack gebracht hat.

Deep, Rich and Complex – with a quietly fierce heart

Mitten im rauen Norden Islays liegt CAOL ILA. Der Stil der größten Brennerei der Hebrideninsel ist unverwechselbar: ein mittelstarker, maritim geprägter Torf, der weniger auf Schärfe als auf Tiefe setzt — rauchig, mineralisch, mit einer natürlichen Salzigkeit und einer feinen medizinalen Note, die nie aufdringlich wird.

Unser CAOL ILA fand seinen Charakter in einem Oloroso Sherry Hogshead, dem er ganze 19 Jahre lang treu blieb. Das Fass bescherte dem Destillat genau das richtige Maß an dunkler Frucht, Würze und Tiefe, ohne den markanten Islay-Charakter zu überdecken. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger, ausbalancierter Dram: cremig im Einstieg, komplex in der Mitte, mit einem trockenen, von würziger Eiche geprägten Abgang. Rauch und Sherry auf Augenhöhe — ein gereifter Islay Malt, der zeigt, was Zeit und ein gutes Fass gemeinsam bewirken können.

THE FASHIONABLE FIVE – Chapter 5: Caol Ila

Islay Single Malt Scotch Whisky

19 Jahre alt (13.02.2007 – 13.02.2026) • 46,9 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in an Oloroso Sherry Hogshead • Auflage 201 Flaschen (0,7 l) à 137,50 Euro (UVP)

Nose: Der Duft erinnert an ein Kaminfeuer — trocken, rauchig, einladend. Bald weicht das einem weichen, süßen Torf mit etwas Jod und Küstenwind. Dann übernimmt das Sherry-Fass: dunkle Süße, Tabak, Kräuterhonig, Orangenöl, Minze und Vanille. In der Tiefe warten Kaminasche, Nelken und Feigencreme, den Abschluss macht ein leichter Spritzer Pfirsichlikör. Komplex, aber nie anstrengend.

Palate: Cremiger Einstieg, weich und rund. Süßer Torfrauch und würzige Sherrynoten sind ineinander verwoben, Rosinen und Salzkaramell bilden die dunkle Basis, darüber getrocknete Aprikose und kandierte Orange. Pfeffer und Sternanis halten alles in Bewegung, gegrillte Pomelo setzt einen bittersüßen Kontrapunkt. Danach kommen Kakaopulver und Asche, die dem Gaumen eine trockenere Wendung geben. Den Abschluss macht eine Umami-Note aus Räucherspeck und Noriblättern — salzig-rauchig und einprägsam.

Finish: Mittellang und umhüllend. Zitruszesten und Pfeffer zuerst, dann Asche und dunkle Schokolade, bevor eine Handvoll getrockneter Kirschen und bittere Eichennoten den Abgang prägen. Ein tanninbetonter Nachhall mit einem letzten Hauch würzigem Torf und etwas Holzrauch bildet den Schlussakkord.

Wie seine Vorgänger kommt auch der finale THE FASHIONABLE FIVE pur und kompromisslos in die Flasche: in natürlicher Fassstärke, ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration. Der CAOL ILA ist ab Mittwoch, 15. April 2026 in unserem Shop sowie bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar.

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