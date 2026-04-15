Alba Import bringt neue exklusive Bladnoch Abfüllungen für den deutschen Markt

Ein Lowland-Klassiker par excellence ist die Brennerei Bladnoch, seit einigen Jahren unter der kreativen Leitung des Masterblenders Dr. Nick Savage, der seinen Weg zur 1817 gegründeten Destillerie über Macallan fand.

Aus seiner Hand stammen auch die beiden exklusiven Abfüllungen für Deutschland, die Dr. Nick Savage bei einer Tasting Tour im März den Fans vorstellte. Der Bladnoch Single Oloroso Sherry Hogshead, Nr. 748 ist dabei exklusiv über die acht Bladnoch Partnerstores (Adressen im Artikel) erhältlich, der Bladnoch „ALINTA Reserve“ aus dem PX-Sherryfass kommt ab nächster Woche in den deutschen Fachhandel und ist dort zu beziehen.

Hier alles Wissenswerte zu den beiden Abfüllungen:

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Neue exklusive Bladnoch Abfüllungen für den deutschen Markt

Bladnoch Distillery und Alba Import oHG, der deutsche Distributeur für Bladnoch Single Malt, haben gemeinsam zwei neue Abfüllungen exklusiv für Deutschland aufgelegt.

Bereits im März konnte Bladnochs Masterblender Dr. Nick Savage diese beiden Abfüllungen im Rahmen einer weiteren Deutschland-Tour zu drei der acht Bladnoch Partnerstores einem ausgewählten Publikum vorstellen und beide Abfüllungen haben von den insgesamt 125 Gästen der Tastingevents beim Weinhaus Hilgering in Dortmund, Bottle & Pipe in Magdeburg und Weinquelle Lühmann in Siek bei Hamburg höchstes Lob bekommen.

Exklusiv und ausschließlich über die acht Partnerstores erhältlich ist die Single Cask Abfüllung auf dem Jahre 2018, die gemeinsam mit den Partnerstores ausgewählt wurde:

Bladnoch Single Oloroso Sherry Hogshead, Nr. 748, 03/2018, 7 Jahre, 57,3 % vol.

Dieses beeindruckende First Fill Oloroso Sherry Fass hat 318 Flaschen ergeben, die einzeln durchnummeriert sind.

Die Tasting-Notes:

Nase: Datteln und Sultaninen mit zarten Anklängen von Zimt

Geschmack: üppig und süß, Feigen und Datteln mit Zimtstangen

Nachklang: bleibt lange und schwer am Gaumen mit einer schönen Gewürznote.

Die Abfüllung, die eine UVP von 95,– EUR hat, ist erhältlich bei den acht Bladnoch Partnershops:

Bottle & Pipe, Magdeburg www.bottle-and-pipe.de

Delias Whiskyshop, Kaiserslautern www.deliawhisky.de

Gourmétage Filiale Leipzig, www.gourmetage.com

Scotia Spirit, Köln www.scotia-spirit.de

Weinhaus Alte Brennerei Holz, Herrenberg www.alte-brennerei-holz.de

Weinhaus Hilgering, Dortmund www.weinhaus-hilgering.de

Weinquelle Lühmann, Hamburg www.weinquelle.com

Whisky Room, Bielefeld www.whisky-room.de

Bei der zweiten neuen Abfüllung handelt es sich um eine Variante des Bladnoch „Alinta“.

Bladnoch „Alinta“ ist bekannt als die schwer getorfte Qualität des ansonsten ungetorften Bladnoch Destillates.

Mit Bladnoch „Alinta Reserve“ kann Alba Import nun eine limitierte Auflage präsentieren, die auschließlich dem deutschten Markt vorbehalten ist und im gesamten deutschen Fachhandel sowie online erhältlich sein wird:

Bladnoch „ALINTA Reserve“, 100% PX Sherry Cask Matured, heavily peated, 46,7 % vol.

Exclusively for Germany / Vibrant Stills

Während die reguläre Bladnoch Alinta Qualität eine Mixtur aus First Fill Bourbon und First Fill PX Sherry Fässern ist, wurde diese Small Batch Abfüllung, die Nick Savage für Deutschland kreiert hat, zu 100% in frischen PX Sherry-Fässern gereift.

Der Geschmack ist dementsprechend üppig und vollmundig, was auch der Auftritt mit schwerem Metallkorken und in edler Geschenkbox widerspiegelt.

Tasting-Notes von Nick Savage:

COLA CUBES | CAMPFIRE | WOODLANDS

Nose: Smoked apricot jam with woodland trees

Palate: Smoky cola cubes with cinnamon and nutmeg

Finish: Long and warm campfire

Diese Abfüllung wird ab nächster Woche im Fachhandel mit einer UVP von 79,– EUR erhältlich sein.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert:

„Die Tastingabende mit Masterblender Nick Savage waren wieder ein echtes Highlight – ihn über seine Arbeit bei Bladnoch Distillery und über die Bladnoch Range berichten zu hören, ist immer eine Freude. Wir hoffen daher, dass wir ihn bald wieder in Deutschland zu Gast haben werden. Die beiden neuen Abfüllungen, die wir auf der Tastingtour vorgestellt haben, zeigen eindrucksvoll die Tiefe von Bladnoch Single Malt aus der neuen Produktion und zeugen von einem exzellenten Fassmanagement sowie von Nicks Können.“

18.03.2026 Dortmund City – Hilgering Whisky Tasting der Bladnoch Distillery mit Dr Nick Savage u Matthias Hilgering – Copy Stephan Schuetze 01716213379 / Copyright Stephan Schuetze

Informationen zu Bladnoch Distillery

Bladnoch Distillery wurde 1817 gegründet, sie ist die älteste Whiskydestillerie der Lowlands und eine der ältesten in Schottland, zudem ist sie die südlichste Brennerei Schottlands und wird oft als „Queen of the Lowlands“ bezeichnet.

Bladnoch Single Malts basieren auf einer traditionellen Produktion, in Handarbeit aus britischem Malz und reinstem weichen Wasser hergestellt. Die Reifung erfolgt in Fässern allerbester Qualität in traditionellen Lagerhäusern – zu 95% in frischen Fässern.

Dank des neuen privaten Eigentümers der Brennerei und der Expertise von Master Blender Dr. Nick Savage (ehemals tätig bei „The Macallan“) erlebt der traditionsreiche Bladnoch Single Malt ein beeindruckendes Revival.

David Prior, australischer Unternehmer, erwarb Bladnoch Distillery im Jahr 2015 und konnte sie nach achtjähriger Stilllegung 2017 wieder in Betrieb nehmen.

Webpage: www.bladnoch.com