Ninjektion und die Destillerie Hick Manufaktur gründen „Pfalzland Spirits and More“

Zusammengearbeitet hat man schon länger, nun wird das Ganze auch offiziell in ein gemeinsames Unternehmen gegossen: Mit „Pfalzland Spirits and More“ bündeln Ninjektion und die Destillerie Hick Manufaktur ihre Kräfte und sind nun „nicht mehr nur unabhängig“ – die Bedeutung dieser Aussage wird in Kürze bekanntgegeben.

Mehr erfahren kann man an diesem Wochenende auch auf der Karlsuher Whiskey Messe – dort ist man mit den neuen Abfüllungen und einer Tasting Box vertreten – Genaueres dazu hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ninjektion und der Destillerie Hick Manufaktur gründen „Pfalzland Spirits and More“

Lange unterwegs, viele Veränderungen – und doch endlich angekommen.

Wir von Ninjektion und der Destillerie Hick Manufaktur haben uns zusammengeschlossen und starten ab sofort gemeinsam unter dem Namen „Pfalzland Spirits and More“ in einen neuen Abschnitt.

Wir sind nun nicht mehr nur unabhängig – was genau dahinter steckt, erfahrt ihr schon bald.

Wer neugierig geworden ist, hat dieses Wochenende die perfekte Gelegenheit: Besucht uns auf der Karlsruher Whisky Messe!Zum Neustart präsentieren wir euch erstmals unsere neuen Abfüllungen sowie unsere eigens entwickelte Tasting Box für 64,90 €.

Ein besonderes Highlight: Käufer des Sets haben die exklusive Möglichkeit, aus genau diesen Finish-Fässern eine oder mehrere Flaschen nach Bedarf zu erwerben – solange der Vorrat reicht.

Wir freuen uns auf spannende Gespräche und den persönlichen Austausch mit euch!

Bis bald auf der Messe.

Euer Pfalzland-Team Roland & Dieter

Coming Soon. www.pfalzland.eu