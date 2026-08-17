Pfalzland Spirits and More präsentieren Phase 2 der Troll-Reihe

Pfalzland Spirits & More, die Fusion von Ninjektion und der Destillerie Hick Manufaktur (wir berichteten), stellt uns heute Phase 2 der vierteiligen Troll-Reihe vor. Der Single Malt lagerte zunächst acht Jahre in einem Oloroso-Fass, um dann anschließend noch zwei Jahre in einem Amontillado-Fass und noch mal Jahre in einem PX-Fass zu reifen.

Die Troll – Edition II ist mit 48,4 % Vol. abgefüllt, auf 40 Flaschen limitiert und ab Samstag den 22.08.26 auf www.pfalzland-shop.de erhältlich. Hier alle weiteren Information sowie die Verkostungsnotizen:

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Pfalzland Spirits and More präsentieren mal wieder eine wunderbare Reihe, die dunkler nicht sein kann!

Die Troll-Reihe – Phase 2 von 4, oder besser gesagt „Die ultimativen Sherry Bomben“

Die Troll-Reihe geht weiter – und wir starten in die zweite von insgesamt vier Phasen!

Alle vier Whiskys reifen in besonderen Sherryfässern. Mal als Vollreifung, mal als Finish – und manchmal sogar in gleich drei verschiedenen Fässern, um einen außergewöhnlich geschmackvollen Single Malt zu erschaffen.

Phase 2 kommt mit kräftigen 48,4 % Vol. in die Flasche – und ist auf gerade einmal 40 Flaschen limitiert. Drei Fässer die den Geschmack beeinflussen.

Seine Reise begann vor 8 Jahren in einem Oloroso-Fass. Danach durfte er für weitere 2 Jahre ins Amontillado-Fass, bevor er seine letzte zweijährige Etappe im PX-Fass antrat.

Nase

Dunkle Trockenfrüchte wie Rosinen, Feigen, Pflaumen und Datteln. Dazu würziges Holz und Leder, altes Buchleder, feuchter Tabak und gemälzte Eiche. Süße Röstaromen von Orangenschale, dunklem Rohrzucker, Karamell und gebrannten Mandeln. Abgerundet durch Zimt, Muskat und einen Hauch Nelke.

Mundgefühl

Eine wahre dunkle Fruchtbombe: konzentrierte Rosinen, Pflaumenmus und eingelegte Rumtopffrüchte. Dazu Zartbitterschokolade, Espressobohnen, Marzipan und gebrannter Zucker. Die trockene Eichenwürze sorgt für feine Tannine und ein leicht pelzig-adstringierendes Mundgefühl.

Abgang

Zunächst intensive Wärme mit Rosinen, Melasse und dunkler Schokolade. Danach zieht sich die Fruchtsüße langsam zurück und macht Platz für elegante, trockene Eichentannine.

Im langen Finale bleiben Espresso, Walnussbrot, feuchter Tabak und Zimt zurück. Ölig, leicht pelzig-trocken und unglaublich langanhaltend – genau so, wie ein Troll seine Spuren hinterlassen sollte.

Ab Samstag den 22.08.26 auf www.pfalzland-shop.de erhältlich.

48,4 % Vol. | Nur 40 Flaschen a 0,5 L für je 69,90€ | 8 Jahre Oloroso + 2 Jahre Amontillado + 2 Jahre PX

Wer auf dunkle Früchte und eine feine süße steht, wird hier fündig.

Aufgepasst: Wer die erste Reihe verpasst hat, kann ab jetzt noch eine der letzten Flaschen auf der Website ergattern.