Nach der Fusionierung von Ninjektion und der Destillerie Hick Manufaktur ist es soweit: Gemeinsam hat man Pfalzland Spirits & More gegründet und den gemeinsamen Auftritt im Web erstellt. Ab diesem Datum gibt es auch die Möglichkeit, den ersten gemeinsamen Whisky auf seinem Weg zu begleiten – und die als unabhängiger Abfüller gemeinsam ausgesuchten Whiskys zu erleben.

Aber lassen wir die beiden Gründer, Roland und Dieter, ihre Idee selbst erklären:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Pfalzland Spirits & More: Eröffnung am 1. August – und erster eigener Single Malt

Über uns – Pfalzland Spirits & More

Was als gemeinsame Leidenschaft zweier Freunde für außergewöhnliche Spirituosen begann, entwickelte sich zu einer Vision: ehrliche, charakterstarke Destillate zu schaffen, die Genuss und Handwerkskunst miteinander verbinden.

Unter dem Namen Pfalzland Spirits & More widmen wir uns seit unserer Gründung mit Herzblut der Welt von Whisky und Rum. Als unabhängige Abfüller haben wir in den vergangenen Jahren besondere Fässer ausgewählt, reifen lassen und abgefüllt – immer mit dem Anspruch, nur das anzubieten, was uns selbst begeistert.

Ab Mai 2026 beginnt für uns ein neues Kapitel. Neben der Auswahl und Abfüllung außergewöhnlicher Spirituosen werden wir erstmals auch eigene Whiskys und Rums herstellen. Dabei verbinden wir traditionelle Herstellungsverfahren mit unserer persönlichen Handschrift und der Verbundenheit zur Pfalz. Qualität, Geduld und Leidenschaft stehen dabei im Mittelpunkt jeder einzelnen Flasche.

Unsere Destillate erzählen die Geschichte einer Freundschaft, die auf Vertrauen, gemeinsamen Werten und der Liebe zu hochwertigen Spirituosen basiert. Jeder Tropfen steht für den Mut, einen Traum zu verwirklichen, und für die Überzeugung, dass große Genussmomente Zeit, Hingabe und Charakter brauchen. Pfalzland Spirits & More – Von Freunden gegründet. Mit Leidenschaft destilliert. Für Genießer gemacht.

Pfalzland Spirits – Unser erster eigener Single Malt

Jetzt Teil unserer Geschichte werden.

Mit dem ersten eigenen Single Malt beginnt für uns bei Pfalzland Spirits ein Traum, auf den wir seit Jahren hinarbeiten. Doch dieser Whisky soll nicht erst mit der Abfüllung erlebt werden – wir möchten euch von Anfang an mit auf die Reise nehmen.

Wer sich jetzt seinen Platz sichert, begleitet die Entwicklung unseres ersten Single Malts Schritt für Schritt. Jahr für Jahr erhaltet ihr die Möglichkeit, die Reifung hautnah zu verfolgen, die Veränderungen zu riechen, zu schmecken und zu erleben.

Dafür stellen wir euch verschiedene Fässer zur Auswahl. Aus jedem gewählten Fass erhaltet ihr jährlich eine 200 ml Fassprobe, sodass ihr die Entwicklung eures Whiskys über die gesamte Reifezeit begleiten könnt. Ihr erlebt, wie sich Aromen entfalten, wie das Holz seinen Einfluss nimmt und wie aus frischem New Make langsam ein charaktervoller Single Malt entsteht.

So entsteht etwas Einzigartiges: Eure persönliche Verkostungsreihe, eure eigene Dokumentation der Reifung und ein Stück Pfalzland-Geschichte, das ihr von Anfang an begleitet habt.

Am Ende haltet ihr nicht nur unseren ersten Single Malt in den Händen – ihr kennt seine gesamte Entwicklung. Jede Fassprobe wird zu einem Teil seiner und eurer Geschichte.

Werdet Teil der ersten Generation von Pfalzland Spirits. Verfolgt die DNA unserer Destillerie vom ersten Tropfen bis zur ersten offiziellen Abfüllung.

Wer nichts verpassen möchte schreibt sich am besten gleich in den Newsletter ein, um ein Vorkaufsrecht zu bekommen.

Jährliche Fassproben à 200 ml

Verschiedene Fassarten zur Auswahl

Die Entwicklung über Jahre erleben

Limitierte Teilnehmerzahl (Zufallsprinzip wählt aus)

Ein Stück Destilleriegeschichte besitzen

Ein außergewöhnlicher Single Malt Whisky aus einem einzigen Fass – gereift in einem ehemaligen Apfelbrandfass. Die besondere Fassreifung verleiht diesem Whisky eine faszinierende Verbindung aus fruchtiger Frische, cremiger Süße und würziger Tiefe. Mit kräftigen 59,5 % Vol. in Fassstärke und einer Auflage von lediglich 40 Flaschen ist dieser Single Cask eine echte Rarität.

Nase

Feine Vanille eröffnet das Aromenspiel, begleitet von zarten Mandelnoten. Hinzu kommt ein frischer grüner Apfel, der Erinnerungen an getrocknete Apfelringe weckt und dem Bouquet eine charmante, sommerliche Leichtigkeit verleiht.

Gaumen

Vollmundig und intensiv präsentiert sich zunächst eine angenehme Süße, die harmonisch von einer feinen, lebendigen Säure begleitet wird. Eine dezente, angenehm wärmende Pfeffrigkeit sorgt für zusätzliche Spannung und Balance.

Abgang

Mittellang bis lang mit sanften Apfelanklängen. Im Ausklang treten feine Heunoten hervor, die schließlich in eine elegante, zartbittere Schokoladennote übergehen und den Whisky stimmungsvoll abrunden.

Ein charaktervoller Single Cask, der die fruchtigen Einflüsse des Apfelbrandfasses auf elegante Weise einfängt. Seine lebendige Frische und die harmonische Balance aus Süße, Frucht und Würze machen ihn zum idealen Begleiter für einen entspannten Sommerabend – pur genossen und mit genügend Zeit, seine vielschichtigen Aromen zu entdecken.

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