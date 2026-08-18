Die Abfüllungen der irischen Lough Ree Distillery in Lanesborough, County Longford, am Nordende des Lough Ree gelegen, werden ab sofort von der Barrel Selection aus Nürnberg importiert und vertrieben. Die erste öffentliche Präsentation der Lough-Ree-Whiskeys durch Barrel Selection erfolgt im Rahmen der Vogtland Spirits in Greiz vom 28. bis 29. August 2026.

Welche Bottlings der Lough Ree Distillery jetzt in Deutschland über Barrel Selection den Markt erreichen, erfahren Sie in der nun folgenden Aussendung von Barrel Selection:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Barrel Selection wird Deutschland-Importeur von Lough Ree Distillery

Die Barrel Selection aus Nürnberg baut ihr Irland-Portfolio weiter aus und übernimmt ab sofort den Import der Whiskeys der Lough Ree Distillery aus dem Herzen Irlands. Die unabhängige Destillerie aus Lanesborough im County Longford hat sich in den vergangenen Jahren mit einer Reihe charaktervoller Irish Whiskeys einen Namen gemacht und bringt nun ihre aktuellen Abfüllungen verstärkt auf den deutschen Markt.

Zum Sortiment von Barrel Selection zählen künftig die drei wichtigsten Whiskeylinien der Marke:

Bart’s Series

Den Einstieg bildet die Bart’s Series, benannt nach Bart Clancy, dem Vater der Gründerfamilie. Die Serie steht für moderne Irish Blends, bei denen verschiedene Whiskey-Stile zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengeführt werden. Der Complex Blend zeigt in der Nase Aromen von geröstetem Marshmallow, reifer Birne und würzigem Zimt. Am Gaumen folgen rote Sommerfrüchte, eine angenehme Würze und karamellisierte Süße. Der Abgang ist mittellang, würzig und wird von einem dezenten Hauch Rauch begleitet.

Neben dem klassischen Bart’s Complex Blend sind auch die beiden Varianten XS und XP nach Deutschland gekommen. Die sherrybetonte XS Edition verbindet Aromen von Karamell, Butterpopcorn und Birne mit süßen Noten von Kaffeekuchen, dunklen Früchten sowie einem langen Finish voller Kirschen und dunkler Schokolade.

Die XP Edition richtet sich dagegen an Freunde rauchiger Whiskeys und kombiniert Lagerfeuerrauch und Torf mit Apfelnoten, Orangenmarmelade und würzigen Lebkuchengewürzen im Nachklang.

Alle drei Bart’s Irish Whiskeys kommen in 46% Trinkstärke, sind Non Chill Filtered, Natural Colour

UVP: 35€ / 700ml

Founders Series: Hidden Heartlands

Ergänzt wird das Portfolio durch die Abfüllung Hidden Heartlands aus der Founders-Serie. Der Name verweist auf die gleichnamige Region im irischen Binnenland rund um den Lough Ree, den namensgebenden „See der Könige“. Die Abfüllung soll die Verbundenheit der Destillerie mit ihrer Heimatregion widerspiegeln und bietet einen klassischen, unkomplizierten Zugang zur Welt von Lough Ree.

Die Founders-Abfüllung Hidden Heartlands präsentiert sich als zugänglicher Irish Whiskey mit Noten von Vanille, Toffee, Rosinen und einer dezenten Würze.

40%, NAS,

UVP: 29€ / 700ml

The Bridge Series

Besonderes Augenmerk liegt auf den limitierten Single-Cask-Abfüllungen der The Bridge Series. Die Reihe symbolisiert die Brücke zwischen den aktuellen Sourcing-Projekten und dem langfristigen Ziel, künftig ausschließlich eigenen Whiskey aus Lough Ree zu präsentieren. Die Destillerie veröffentlicht innerhalb der Serie regelmäßig ausgewählte Einzelfässer in limitierter Stückzahl.

Zum Deutschland-Start bringt Barrel Selection Nürnberg zwei Abfüllungen dieser Serie mit:

The Bridge Ballykilcavan No. 1

Die Abfüllung basiert auf einem fünfjährigen Single Malt, der zunächst in einem First-Fill-Bourbon-Fass reifte und anschließend ein Finish in einem Fass erhielt, das zuvor Ballykilcavan Bambrick’s Brown Ale enthielt. Der Ballykilcavan No. 1 verbindet Malz, Kakao, Toffee und Frucht-Nuss-Schokolade mit einem ungewöhnlichen Brown-Ale-Finish

43%, 5 Jahre, Non Chill Filtered, Natural Colour

UVP: 62€ / 700ml

The Bridge Blenavoher

Der sieben Jahre alte Single Pot Still Whiskey ist das „Flagship“ und reifte vollständig in Bourbon-Fässern, darunter über vier Jahre in frischen Maker’s-Mark-Fässern. In der Nase zeigen sich Vanille, Eiche und Birne, während am Gaumen buttrige, ölige Noten, Butterscotch, Rosinen und Gewürze wie Nelke und Muskat dominieren.

46%, 7 Jahre, Non Chill Filtered, Natural Colour

UVP: 69€ / 700ml

Erste öffentliche Vorstellung auf der Vogtland Spirits

Die erste öffentliche Präsentation der Lough-Ree-Whiskeys durch Barrel Selection erfolgt im Rahmen der Vogtland Spirits in Greiz vom 28. bis 29. August 2026.

Besucher haben dort nicht nur die Möglichkeit, die neuen Abfüllungen von Lough Ree kennenzulernen, sondern auch das gesamte Importportfolio von Barrel Selection zu entdecken. Sämtliche Marken und Abfüllungen werden vor Ort zur Verkostung bereitstehen, sodass sich Whiskyfreunde einen umfassenden Eindruck vom aktuellen Sortiment des Nürnberger Importeurs verschaffen können.

Mit der Aufnahme von Lough Ree erweitert Barrel Selection sein Angebot um eine spannende irische Marke, die traditionelle Whiskey-Stile, moderne Fassreifungen und limitierte Einzelfassabfüllungen miteinander verbindet. Für Liebhaber irischer Whiskeys dürfte insbesondere die The-Bridge-Serie einen näheren Blick wert sein.

Im Fachgeschäft ist Lough Ree derzeit ausschließlich verfügbar bei Gradl’s Whiskyfässla, Nürnberg.