Der Importeur und Distributor Barrel Selection aus Nürnberg wählte beim schottischen Indie-Bottler TSC – The Single Cask zwei besondere Fässer aus, und sicherte diese für seine Winter- und Weihnachtsabfüllungen 2026.

Die Details des 13 Jahre alten Ruadh Mhor und des 15 Jahre alten Mannochmore, die auf den auf den Whisky & Genusstagen Dresden am 25. und 26. September 2026 vorgestellt werden, erfahren Sie in der Aussendung, die uns Barrel Selection zugesandt hat:

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Barrel Selection präsentiert limitierte Winter- und Weihnachtsabfüllungen 2026

Mit den ersten kühleren Tagen des Jahres treffen bei Barrel Selection zwei besondere Abfüllungen ein, die bereits im Mai direkt bei TSC – The Single Cask in Schottland ausgewählt wurden. Während eines Fassauswahl-Termins hatten wir die Gelegenheit, zahlreiche Proben zu verkosten. Zwei Fässer überzeugten dabei auf ganzer Linie und wurden exklusiv für den deutschen Markt gesichert.

Die nun erhältlichen Winter Edition 2026 und Christmas Edition 2026 erscheinen in streng limitierter Auflage und richten sich an Genießer, die charakterstarke Fassstärkenabfüllungen mit besonderem Reifungsprofil schätzen.

Winter Edition 2026

Ruadh Mhor (Glenturret), 13 Jahre

57,4 % vol.

Finish im Refill PX Octave

77 Flaschen für Deutschland

UVP: 129 € / 700 ml

Die Winter Edition vereint den unverwechselbaren, kräftigen Charakter von Ruadh Mhor mit den süßen und würzigen Einflüssen eines Pedro-Ximénez-Fasses. In der Nase zeigen sich zunächst intensive Aromen von Rosinen, eingelegten Pflaumen, Datteln und dunklen Waldbeeren. Dahinter entwickeln sich Noten von Gewürzkuchen, Zimt, Muskat und dunkler Schokolade.

Am Gaumen präsentiert sich der Whisky vollmundig und kraftvoll. Süße Sherryeinflüsse erinnern an Toffee, gebrannte Mandeln und Trockenfrüchte, bevor sich zunehmend die typisch erdige und torfige Rauchigkeit von Ruadh Mhor entfaltet. Das Zusammenspiel aus süßem PX-Einfluss und wärmendem Rauch vermittelt genau jene Gemütlichkeit, die man sich an langen Winterabenden wünscht. Der lange Nachklang bringt nochmals dunkle Früchte, würzige Eiche und trockenen Torfrauch auf die Zunge.

Christmas Edition 2026

Mannochmore, 15 Jahre

51,5 % vol.

Finish im First Fill Oloroso Hogshead

132 Flaschen weltweit verfügbar

UVP: 139 € / 700 ml

Die Christmas Edition zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss ein erstklassiges First-Fill-Oloroso-Fass auf einen eleganten Speyside-Whisky ausüben kann. Bereits in der Nase eröffnen sich Aromen von Orangenzesten, dunklen Kirschen, Rosinen und Feigen, begleitet von Walnüssen, Mokka und einer dezenten Ledernote.

Am Gaumen wirkt der Mannochmore ausgesprochen harmonisch und vielschichtig. Süße Trockenfrüchte treffen auf Noten von dunkler Schokolade, gerösteten Haselnüssen und winterlichen Gewürzen wie Nelke und Zimt. Dahinter sorgen reife Eichentöne und ein Hauch Espresso für zusätzliche Tiefe. Das Oloroso-Finish verleiht dem Whisky eine festliche Aromatik, die unweigerlich an Weihnachtsgebäck, Früchtebrot und Schokoladenpralinen erinnert. Der lange, elegante Abgang bleibt von dunklen Früchten, Kakao und würziger Eiche geprägt.

Der überwiegende Teil dieser Abfüllung wurde bereits frühzeitig für den asiatischen Markt reserviert. Umso erfreulicher ist es, dass Barrel Selection die Hälfte des Fasses exklusiv für Deutschland sichern konnte.

Erste öffentliche Präsentation in Dresden

Ihre erste öffentliche Vorstellung erleben die beiden Neuerscheinungen auf den Whisky & Genusstagen Dresden am 25. und 26. September 2026.

Besucher haben dort die Möglichkeit, die Winter- und Weihnachtsabfüllungen erstmals zu verkosten und gleichzeitig das vollständige Importportfolio von Barrel Selection kennenzulernen. Sämtliche Marken und Abfüllungen des Nürnberger Importeurs werden vor Ort zur Verkostung bereitstehen.

Im stationären Fachhandel sind die Abfüllungen zunächst unter anderem bei Gradl’s Whiskyfässla in Nürnberg sowie bei Scotch Broth Whisky in Fürth erhältlich.

Fazit: Mit der rauchig-fruchtigen Winter Edition und dem opulent-sherrylastigen Mannochmore als Christmas Edition bringt Barrel Selection zwei saisonale Abfüllungen auf den Markt, die den Charakter der kalten Jahreszeit auf unterschiedliche Weise interpretieren und zugleich die Handschrift von The Single Cask eindrucksvoll widerspiegeln.