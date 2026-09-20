Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (512)

Willkommen zur 512. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 512 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Fassfreunde Folge 36: Fassfreundefreude auf die Just Whisky

Bottlekillbros – Unser Sommerwhisky 2026: Mannochmore 12

Videos:

Whisky & Film – Arran 17 Jahre

Friendly Mr. Z – Tullibardine 12 Jahre Spectrum Series 1.0 von Cadenhead’s

Whisky Nerd – Dark Rye Malt J.H. Doublewood 12 Jahre

World Wide Whisky – Royal Lochnagar 12 Jahre 1990er

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.