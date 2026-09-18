SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei „Schweizer“ Glen Moray

Die beiden Abfüllungen stammen aus 2024 und 2026 - und sind dabei 28 und 18 Jahre alt.

Zwei Abfüllungen aus der (C. Dully Selection) und für die (SMWS) Schweiz, beide mit Whisky aus der Speyside-Brennerei Glen Moray (bei der vor allem die Non-Standards immer wieder für Begeisterung sorgen können) – das ist das, was Serge Valentin heute für seine Verkostung probiert hat. Sehr gute Wertungen gibt es dafür, und auch die Tasting Notes lesen sich recht positiv. In unserer Tabelle sieht das dann so aus:

AbfüllungPunkte

Glen Moray 18 yo 2007/2026 (51%, C. Dully Selection, bourbon barrel, cask #6302, 179 bottles)88
Glen Moray 28 yo 1994/2024 (55.6%, Scotch Malt Whisky Society, 30th anniversary in Switzerland, toasted hogshead, #35.386, ‘A cup of kindness’, 225 bottles)85 

Und wie der Eingang zur Brennerei aussieht, sehen Sie an unsereem Bild:

By Toen96 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42635969
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