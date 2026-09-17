Taunusfass veröffentlicht zum einjährigen Bestehen eigene Abfüllung von Wilson & Morgan

Taunusfass.de hat zum einjährigen Bestehen des Onlineshops einen Whisky vom italienischen Abfüller Wilson & Morgan herausgebracht, der exklusiv im eigenen Shop zu erhalten ist, neben vielen anderen Abfüllungen von W&M. Dabei handelt es sich um einen Glenrothes 2010/2024 aus dem Refill Hogshead, der danach 30 Monate in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead nachreifen konnte.

Mehr über ihn und weitere Abfüllungen von Wilson & Morgan, die unter anderem über Taunusfass.de zu beziehen sind, lesen Sie nachfolgend:

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Taunusfass bringt zum einjährigen Bestehen eigene Abfüllung von Wilson & Morgan raus

Ende August sind wieder neue und sehr interessante Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Wilson & Morgan frisch aus Schottland in Italien eingetroffen. Natürlich haben wir uns einige dieser brandneuen und wirklich spannenden Abfüllungen gesichert und ihr könnt die Besten darunter in unserem Onlineshop unter www.taunusfass.de finden. Eine für uns ganz besondere Abfüllung können wir euch auch exklusiv und ab sofort anbieten.

Aus der 100 U.K. Proof Abfüllungsreihe haben wir Zuwachs vom neuen Linkwood 2015/2026 mit 48 Monate First Fill Sherry Oloroso finish bekommen. Allein die dunkle Farbe spricht für sich, natürlich ungefärbt. Ein Muss für Liebhaber ausgewählter Sherryfassabfüllungen. Sowie ein ganz neuer Laphroaig 2014/2026 mit Virgin Oak finish, ebenfalls aus der 100 U.K. 100 Proof Abfüllungsreihe können wir neben der „Germany Exclusive“ Abfüllung derzeit anbieten.

Aus der Abfüllungsreihe Classic Selection Signature ist bei uns noch die neuste Auflage des 12 Jahre alten Caol Ila, mit 48% vol. eingetroffen. Der Islay Single Malt reifte in Refill Hogsheads und wurde mit seiner 70 Monate langen Nachreifung in First Fill Ex-Bourbon Hogsheads verfeinert. Wie seine Vorgänger überzeugt er neben seiner Qualität auch mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aus der Special Release Abfüllungsreihe haben wir uns einige Flaschen vom neuen Bowmore 25 Jahre 2010/2026 sichern können. Dieser limitierte Islay Single Malt der ursprünglich in einem wiederbefüllten Bourbonfass reifte wurde anschließend drei Jahre lang durch die Nachreifung in einem Second Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead veredelt. Es ist ein eher fruchtiger Whisky der alten Schule und weniger rauchig. In Fassstärke mit 55,2% vol. abgefüllt und auf nur 209 Flaschen limitiert ist diese Abfüllung schon jetzt eine echte Rarität.

Als persönliches Highlight rundet unsere erste „Private Cask“ Abfüllung, bottled exclusively for Taunusfass aus dem Hause Wilson & Morgan unser aktuelles Produktportfolio ab. Es handelt sich bei dieser Abfüllung um einen sehr traditionellen Speyside Single Malt. Der Glenrothes 13 Jahre 2010/2024 reifte in einem Refill Hogshead mit 30 Monate langer Nachreifung in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead. Aus dem Einzelfass mit der Fassnummer 4497 entstanden 374 Flaschen, die in einer guten Trinkstärke von 48% vol. abgefüllt wurden. Diese können wir nun „Unsere“ nennen. Einige werden sich vielleicht an eine ähnliche Abfüllung erinnern? Richtig, die sogenannte Schwesterfassabfüllung kam im Mai 2025 als Private Cask Abfüllung für Kirsch Import exklusiv auf den deutschen Markt.

Damals waren wir noch zögerlich und sicherten uns nur wenige Flaschen. Diese geniale Abfüllung war leider schneller vergriffen als gedacht. Deswegen sind wir jetzt besonders stolz darauf so ein Schmuckstück in den Händen halten zu können und ihn mit euch teilen zu dürfen.

Überzeugt euch selbst von dem Sherry geprägten Single Malt mit seinen würzigen Eichennoten gepaart mit Geschmacksnoten von dunkler Schokolade, getrocknete Pflaumen und Aprikosen sowie Rosinen und Datteln, die das Geschmackserlebnis abrunden.

Interessierte aus der Region können uns gerne am 03.10. und 04.10.2026 auf der Messe kulinart in Frankfurt am Main besuchen und diese großartige Abfüllung probieren.

Bezugsquelle: www.taunusfass.de