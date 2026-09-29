Agnes und Sascha Maier werden mit ihrem Taunusfass in diesem Jahr auf der kulinart am 3. und 4. Oktober auf dem Campus Westend in Frankfurt vertreten sein. Welche besondere Kunst von Agnes, und welche besonderen Abfüllungen und Leckereinen sie dort den Messebesuchenden präsentieren und zur Verkostung offerieren werden, erfahren Sie in der Aussendung, die wir Agnes Maier vom Taunusfass erhalten haben. Zudem sind Agnes und Sascha Maier im November auch auf der Interwhisky.

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Taunusfass mit besonderen Whiskys und Kunst auf der kulinart

Am 03. und 04. Oktober 2026 könnt ihr eine Erlebnis- und Genussmesse für alle Sinne auf dem Campus Westend in Frankfurt erleben. Lecker, innovativ und hochwertig – die kulinart präsentieren handverlesene Feinkost und Delikatessen aus aller Welt, innovatives Küchenzubehör und Accessoires. Die Feinkostmesse bietet für alle ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Whisky darf dort natürlich nicht fehlen. Deswegen haben wir uns dieses Jahr als Start-Up beworben und den Zuschlag als Newcomer bekommen. Unter 80 Ausstellern ist die Messe klein, aber fein. Als Inhaberin von Taunusfass und Gründerin von Agnes Maier Art im Jahr 2020, konnte ich mit meiner besonderen Kunst punkten. kulinart als tolles Wortspiel passt natürlich hervorragend zu Genuss für die Seele und Kunst für die Augen.

Dieses Frühjahr haben wir angefangen aktiv auf Veranstaltungen zu gehen. Für uns als Unternehmen war es sehr wichtig, dass wir uns von Anderen abheben und als modernes und Lifestyle-orientiertes Unternehmen wahrgenommen werden. Whiskyhändler ob online oder offline gibt es bereits eine ganze Menge. Es gibt auch schon einige Künstler, die im Bereich Spirituosen unterwegs sind. Aber es war mir wichtig, dass meine Whiskygemälde eine eigene Handschrift bekommen und der neuen und jüngeren Zielgruppe gewidmet werden. Meine Kunst sollte deswegen knalliger, auffälliger, moderner und verspielter werden. Keine tristen und klassischen Gemälde, wie man es oft bei Landschaftsportraits oder Stillleben kennt. Diese Aufgabe habe ich übernommen und meinen Mixed Media Style auf Canvas mir Acrylfarben, Strukturpaste, Blattgold, Neon- und Metallicfarben umgesetzt.

Im November auch auf der Interwhisky

Auf der kulinart und auch im November auf der Interwhisky könnt ihr meine Gemälde bei einem leckeren Dram genießen. Die kulinart ist darauf ausgelegt Endverbrauchern Inspirationen für das Weihnachtsgeschäft zu bieten. Neues und Besonderes darf entdeckt werden. Unsere eigene Whisky-Abfüllung von Wilson & Morgan, der 13 jähriger Glenrothes 2010/2024 Private Cask #4497 – Taunusfass Exclusive, 48% darf da natürlich nicht fehlen. Wer bis heute noch nicht in den Genuss kommen konnte, sollte am Wochenende vorbei kommen. Bis Ende Oktober gibt es noch den Welcome Preis, den wir bewusst vor dem Weihnachtsgeschäft gewählt haben. Frühes shoppen sollte eben belohnt werden. Und ihr möchtet am Wochenende z.B. mit eurer Familie aufkreuzen, die eventuell keinen Whisky mögen? Auf der Genussmesse gibt es natürlich auch andere Leckereien. Probiert unseren 15 jährigen Rum im Solera Verfahren aus der Dominikanischen Republik oder unsere weihnachtlichen Spekulatius oder Bratapfel Liköre, die beide jeweils auf 60 Flaschen limitiert sind und für euch ein tolles Weihnachtsmitbringsel werden könnten.

Und das Tolle ist, Samstag sind alle Geschäfte in Deutschland geschlossen dank „Tag der deutschen Einheit“. Natürlich bringen wir deswegen auch ein paar ganz besondere Geschenkideen made in Germany mit. Unser Fokus wird natürlich ganz klar bei schottischen Whisky´s liegen, also lasst euch von uns verwöhnen und kommt vorbei. Wer vorab mehr über unsere Specials erfahren möchte, ist auch auf unserer Homepage www.taunusfass.de willkommen. Wir freuen uns auf euch.