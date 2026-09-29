HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Fettercairn als Duo

Zwei Destillerie-Abfülungen aus der Highland-Brennerei mit den besonderen Stills und dem Fabelwesen im Wappen

Nach unseren Aufzeichnungen ist es fast genau ein Jahr her, dass sich Serge Valentin in einer eigenen Session auf Whiskyfun der Highland-Brennerei Fettercairn widmete. Die Destillerie mit ihren sehr spezifischen Brennblasen (zu sehen in uneserm Video des Destilleriebesuches 2023 auf Youtube) und dem Einhorn im Wappen ist in der heutigen Verkostung mit zwei Destillerie-Abfülungen zugegen: Fettercairn 18 yo ‘Batch 2024’ und Fettercairn 17 yo 2007/2025 ‘The Gauger’s Reserve’ erhalten beide hervorragenden Bewertungen. Hier die Übersicht:

AbfüllungPunkte

Fettercairn 18 yo ‘Batch 2024’ (46.8%, OB, annual release, Scottish oak finish)87
Fettercairn 17 yo 2007/2025 ‘The Gauger’s Reserve’ (57.8%, OB, bourbon barrel, cask #4369)88 
Aus umserer Galerie „Whisky im Bild: Die Destillerie Fettercairn“ mit Bildern des Fotografen Angus MacKinnon
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