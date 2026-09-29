Serge verkostet: Fettercairn als Duo

Nach unseren Aufzeichnungen ist es fast genau ein Jahr her, dass sich Serge Valentin in einer eigenen Session auf Whiskyfun der Highland-Brennerei Fettercairn widmete. Die Destillerie mit ihren sehr spezifischen Brennblasen (zu sehen in uneserm Video des Destilleriebesuches 2023 auf Youtube) und dem Einhorn im Wappen ist in der heutigen Verkostung mit zwei Destillerie-Abfülungen zugegen: Fettercairn 18 yo ‘Batch 2024’ und Fettercairn 17 yo 2007/2025 ‘The Gauger’s Reserve’ erhalten beide hervorragenden Bewertungen. Hier die Übersicht:

Abfüllung Punkte