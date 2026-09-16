Der deutsche unabhängige Abfüller Pure.Whisky. (dahinter steckt Ines Zager) hat vier neue Abfüllungen vorbereitet, die ab 21. September in dessen Webshop zu kaufen sind. Dabei handelt es sich um zwei Speysider (Aultmore und Glenburgie), einen Highland Park und einen Fettercairn aus den schottischen Highlands. Alle sind sie fassstark abgefüllt und natürlich ohne Farbstoffe und ohne die – den Geschmack verändernde – Kühlfiltration in die Flasche gekommen.

Alles zu den neuen Abfüllungen, die Sie natürlich auch bei den Messeständen von Pure.Whisky in der nächsten Zeit erleben dürfen, lesen Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Vier neue Single Malts, vier Charaktere:

PURE.WHISKY. präsentiert neue unabhängige Abfüllungen aus Schottland

Nienburg, 15.09.2026 – Vier neue Whiskys, vier unterschiedliche Brennereien, vier Fassgeschichten: Mit seinen neuen Single-Cask-Abfüllungen erweitert der unabhängige Abfüller PURE.WHISKY. sein Sortiment um vier charaktervolle Single Malt Scotch Whiskys aus den schottischen Whiskyregionen Speyside, Highlands und Islands.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht möglichst dunkle Farben oder möglichst intensive Aromen exotischer Fässer, sondern das, was PURE.WHISKY. unter „pure“ versteht: Whisky möglichst unverfälscht erleben und den individuellen Charakter einer Brennerei in den Vordergrund stellen. Die Whiskys werden ohne Kühlfiltration und ohne Färbung abgefüllt.

Vier Abfüllungen, vier Fassgeschichten

Speyside Single Malt Scotch Whisky – 17 Jahre

Destilliert 2009 bei Aultmore Distillery | 54,5 % vol., 700 ml. Nach der Reifung erhielt der Whisky sein Finish in einem Red Wine Barrique.

Ein eleganter, fruchtbetonter Aultmore, bei dem das Rotweinfass für zusätzliche Tiefe, Beerenfrucht und Würze sorgt, ohne den heidehonigartigen Aultmore-Charakter zu überdecken.

Limitiert auf 156 Flaschen. UVP 109,90 Euro

Highland Single Malt Scotch Whisky – 15 Jahre

Destilliert 2011 bei Fettercairn Distillery | 59,9 % vol., 700 ml. Dieser Whisky reifte vollständig in einem First Fill Rivesaltes Barrique.

Ein opulenter, likörig-fruchtiger Fettercairn, bei dem der Rivesaltes seine leichten Schokoladennoten mit dem Kokos des Fettercairn verbindet und so an eine bekannte Süßigkeit erinnert.

Limitiert auf 302 Flaschen. UVP 119,90 Euro

Island Single Malt Scotch Whisky – 18 Jahre

Destilliert 2007 bei Highland Park Distillery | 54,3 % vol., 700 ml. Die lange Reifezeit von 18 Jahren erfolgte vollständig in einem Bourbon Barrel.

Ein ausgewogener Highland Park, bei dem das Bourbon-Fass die cremige, vanillige Seite betonen. Die charakteristische Kombination aus Heidekraut, Honigsüße und sanftem Rauch sorgt für die typische Orkney-DNA.

Limitiert auf 210 Flaschen. UVP 119,90 Euro

Speyside Single Malt Scotch Whisky – 11 Jahre

Destilliert 2015 bei Glenburgie Distillery | 59,2 % vol., 700 ml. Der Whisky reifte vollständig in einem First Fill Oloroso Barrique.

Fruchtige Süße, Schokolade und Haselnuss verbinden sich mit einer angenehmen Würze und geben dem 11-jährigen viel Tiefe.

Limitiert auf 309 Flaschen. UVP 104,90 Euro

Damit verbindet das neue Quartett unterschiedliche Altersstufen, Regionen und Fassarten und macht gleichzeitig deutlich, wie stark die Wahl des Fasses den Charakter eines Single Malts prägen kann.

„Mich interessiert der Whisky hinter dem Etikett“

Hinter PURE.WHISKY. steht Ines Zager, unabhängige Abfüllerin und leidenschaftliche Whisky-Sammlerin. Nach vielen Jahren als auf Umwelt-, Genehmigungs- und Energierecht spezialisierte Juristin wagte sie 2024 den Schritt in die Whiskybranche.

„Ich möchte Whisky nicht über vermeintliche Qualitätskriterien wie Alter, Farbe oder ein bestimmtes Fass definieren. Mich interessiert vielmehr, was eine Brennerei besonders macht und wie sich dieser Charakter im jeweiligen Fass entwickelt. Genau das möchte ich mit meinen Abfüllungen zeigen.“

PURE.WHISKY. versteht sich ausdrücklich als unabhängiger Abfüller. Dafür werden einzelne Fässer ausgewählter schottischer Brennereien erworben und anschließend als limitierte Single-Cask-Abfüllungen unter dem eigenen Namen auf den Markt gebracht. Der Anspruch: ein möglichst unverfälschtes Whisky-Erlebnis, das den Charakter des einzelnen Fasses und der jeweiligen Brennerei bewahrt.

Whiskygenuss mit Nachhaltigkeitsanspruch

Ein weiteres Merkmal von PURE.WHISKY. ist die bewusste Auswahl der Brennereien. Zager beschäftigt sich seit rund 20 Jahren beruflich mit Nachhaltigkeits- und Umweltthemen und untersucht deshalb auch die Hintergründe der Brennereien, bevor sie ein Fass erwirbt. Dabei orientiert sie sich unter anderem an Kriterien etablierter Umweltmanagementsysteme wie EMAS und ISO 14001.

„Ich möchte nicht einfach nur eine schöne Flasche Whisky verkaufen. Hinter jedem Fass soll eine Geschichte stehen, die ich guten Gewissens erzählen kann – über die Brennerei, den Whisky und möglichst auch über den Umgang mit Ressourcen.“

Dieser Anspruch setzt sich bis zur Verpackung fort: PURE.WHISKY. setzt unter anderem auf recycelte Glasflaschen, ressourcenschonende Korken aus Korkgranulat-Aktivkohlegemisch, Kapselverschlüsse aus vollständig abbaubaubaren Biopolymer sowie auf mit biologisch abbaubarer Tinte handgestempelte Etiketten aus PFAS-freien Büttenpapier.

Vier neue Whiskys für Entdecker

Mit den vier neuen Abfüllungen möchte PURE.WHISKY. Whiskyfans dazu einladen, bekannte und weniger bekannte Seiten schottischer Single Malts zu entdecken – von der fruchtig-würzigen Speyside über die Highlands bis zu den Islands.

Dabei geht es nicht um den „richtigen“ Whiskygeschmack. „Gut ist, was gefällt“ lautet eine der Grundüberzeugungen von PURE.WHISKY. Entscheidend ist die individuelle Erfahrung im Glas.

Erstmals präsentiert werden die Abfüllungen auf der JustWhisky in Hamburg am 18. und 19. September.

Tastings können deutschlandweit ab sechs Personen in Person oder online per Email angefragt werden unter info@pure-whisky.com .

Die neuen Abfüllungen sind ab 21. September über den PURE.WHISKY.-Shop erhältlich.

Weitere Informationen und Bezugsquellen: www.pure-whisky.com

Über PURE.WHISKY.

PURE.WHISKY. ist ein unabhängiger deutscher Whiskyabfüller von Ines Zager. Das Unternehmen steht für limitierte Single-Cask-Abfüllungen aus Schottland und anderen Whiskyregionen, unverfälschten Whiskygenuss und einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Die einzelnen Fässer werden persönlich ausgewählt und die dahinterstehenden Brennereien hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten betrachtet. PURE.WHISKY. möchte Whisky nicht nach starren Kategorien bewerten, sondern den individuellen Charakter von Brennerei und Fass erlebbar machen.