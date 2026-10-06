VAME Malts aus Olching im Großraum München kann heute ihre neueste Abfüllunh vorstellen:

Der 13 Jahre alter Islay Single Malt Scotch Whisky aus der Bowmore Distillery reifte komplett in einem Refill Bourbon Hogshead, und wurde abgefüllt mit 54,7% Fassstärke und, wie es in der Presseinfo heißt, „ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz“.

Swordfish Barbecue ist erhältlich über die Website von VAME Malts, hier die ausführlichen Beschreibung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

VAME Malts neue Abfüllung: Swordfish Barbecue

Unser neuer Whisky vom Zentrum der Insel Islay:

Swordfish Barbecue – ein 13 Jahre alter Islay Single Malt Scotch Whisky, komplett gereift in einem Refill Bourbon Hogshead, gnadenlos ehrlich und auf den Punkt.

Abgefüllt mit 54,7% Fassstärke und ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt wurde der Bowmore am 15.04.2013, abgefüllt am 11.05.2026 mit einem Outturn von 214 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes

Nase: Etwas kalter Rauch, maritime Salzigkeit und süße Limettenfrüchte.

Gaumen: Honig und Asche vermischen sich und machen Platz für leicht angebrannten Halloumi und fetten Fisch.

Abgang: Lang und konstant, mit Marzipan und Schwertfisch vom Grill. Klingt langsam aus mit einer leicht aschigen, eichigen Süße.

Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky von einem Grillabend in einer lauen Sommernacht, näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com

Außerdem gibt es ab jetzt das wohl beste Tasting zu buchen, das wir jemals aufgestellt haben, seht also gerne auch auf die Eventseite unserer Website.

Ende des Jahres wird es von VAME Malts die dann bisher älteste Abfüllung bislang geben.

Erhältlich sind die Flaschen in begrenzter Anzahl auf unserer Website und zum Start wieder im Einzelhandel mit Ladengeschäft. Wenn ihr in der Nähe seid und die Zeit habt, fahrt hin und kauft die Flaschen dort. Dort könnt ihr probieren und unterstützt neben uns auch noch einen wunderbaren Local Dealer.

Möchtest du in die Liste unserer Händler (nur mit Ladengeschäft), Bars, Tasting Clubs etc. aufgenommen werden, gerne eine E-Mail an info@vamemalts.com.

Wir würden uns freuen, von euch bei unseren Veranstaltungen oder online zu hören, schreibt uns einfach oder sprecht uns an. Eure Butt Heads.