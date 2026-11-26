Auch von Suntory Global Spirits können wir Ihnen (wie fast jedes Jahr seit unserem Bestehen) einen umfangreichen Guide mit Vorschlägen für Weihnachtsgeschenke präsentieren – mit Whiskys und Spirit Drinks aus Japan, den USA und von Islay. Auch dabei diesmal: Zwei Rezepte für Highballs – mit Toki Whisky aus Japan.

Viel Vergnügen beim Stöbern und sich inspirieren lassen!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Der Suntory Global Spirits Xmas Guide 2026

Die Festtage leben von Momenten, die man miteinander teilt – und von den Dingen, die sie zu etwas Besonderem machen. Bei Suntory Global Spirits finden Genießer:innen dafür Geschenke, die von japanischer Präzision bis zur wilden Seele Islays reichen. Toki Suntory Whisky und die limitierte Hibiki x Chiso Edition treffen auf den rauchigen Laphroaig, die Captivo Collection von Bowmore und die vielseitigen Jim Beam Flavors. Ob Sammlerstück für Kenner:innen, Geschenkset mit passendem Glas oder Basis für kreative Highballs: Hier findet sich für jeden Geschmack das passende Präsent.

Luxus

Wenn Genuss zur Kunstform wird – ein Meisterwerk für die Feiertage

Ein Sammlerstück für die Festtage: Mit der Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited Edition treffen die Blending-Kunst des House of Suntory und die über 470-jährige Kimono-Tradition des Kyotoer Hauses Chiso aufeinander. Florale Motive in Gold, Karminrot, Smaragdgrün und Indigo – Symbole für Wohlstand, Glück und Langlebigkeit – zieren die ikonische 24-Facetten-Flasche. Im Glas: honigartige Süße, kandierte Orangenschale und Rose mit feinem Mizunara-Nachklang. Japanische Handwerkskunst zum Verschenken.

Feine Harmonie für besondere Festtage

Hibiki Japanese Harmony vereint das Beste aus dem House of Suntory – eine Komposition aus mindestens zehn Malt- und Grain-Whiskys, gereift in fünf Fassarten. Noten von Honig, kandierten Orangenschalen und weißer Schokolade verschmelzen mit feinen Nuancen der Mizunara-Eiche zu einem außergewöhnlich ausgewogenen Geschmackserlebnis. Das ikonische Flaschendesign mit 24 Facetten steht für Japans Mikrojahreszeiten und macht Hibiki zu einem Geschenk, das Eleganz, Kultur und Genuss perfekt vereint.

Premium

Moderne Eleganz aus Japan – der Duft der Feiertage im Glas

Toki Suntory Whisky bringt japanische Eleganz unter den Weihnachtsbaum. Der Blended Whisky verbindet das Erbe des House of Suntory mit modernem Stil: Noten von Basilikum, grünem Apfel und Ingwer machen ihn frisch, harmonisch und unverwechselbar – pur ebenso wie im Highball. Im stilvollen Geschenkset mit passendem Glas wird Toki Suntory Whisky zum Präsent für Japan-Liebhaber:innen und alle, die feine Genussmomente schätzen. Ein Schluck Tokio für die Feiertage.

Zwei Highballs für winterliche Genussmomente

Der Highball ist in Japan Kult – und mit Toki Suntory Whisky wird er zum festlichen Ritual. Schnell gemixt, perfekt für gesellige Winterabende.

Toki Apple Highball

35 ml Toki Suntory Whisky

30 ml naturtrüber Apfelsaft

100 ml Soda

Eiswürfel

Apfelscheibe als Garnitur

Zubereitung: Ein gekühltes Highball-Glas mit Eis füllen. Toki Suntory Whisky hinzugeben und kurz umrühren. Mit Apfelsaft und Soda auffüllen und nochmals vorsichtig umrühren. Mit einer Apfelscheibe garnieren.

Toki Ginger Highball

35 ml Toki Suntory Whisky

120 ml Ginger Ale

Eiswürfel

Ingwerscheibe als Garnitur

Zubereitung: Ein gekühltes Highball-Glas vollständig mit Eis füllen. Toki Suntory Whisky hinzugeben und kurz umrühren. Mit Ginger Ale auffüllen und nochmals vorsichtig umrühren. Mit einer Ingwerscheibe garnieren.

Rauchige Wärme für lange Winterabende

Laphroaig bringt die wilde Seele der Insel Islay unter den Christbaum: torfig-rauchig, mit salziger Meeresbrise und überraschender Süße. Laphroaig 10 Years Old kommt in einer eleganten Geschenkbox mit passendem Glas – perfekt für Whisky-Liebhaber:innen, die das Besondere suchen. Eine zweite Facette zeigt „Willem by Willem“, der limitierte 14-jährige Single Malt, persönlich ausgewählt von Kultschauspieler Willem Dafoe: in Oloroso-Fässern nachgereift, kraftvoll und komplex.

Architektur trifft Whisky – ein Meisterwerk zum Verschenken

Ein besonderes Sammlerstück für die Festtage: Bowmore, Islays älteste lizenzierte Destillerie, und das New Yorker Designstudio Snarkitecture präsentieren mit der limitierten Bowmore Captivo Collection Oak Voyage eine außergewöhnliche Zusammenarbeit, die Whiskytradition und zeitgenössisches Design vereint. Inspiriert von einem Besuch auf Islay entwarf Snarkitecture-Mitgründer Alex Mustonen ein skulpturales Portaldesign, das die raue Landschaft der Insel und die legendären No.1 Vaults aufgreift und einen Einblick in die Welt von Bowmore eröffnet. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Philosophie: Zeit, Geduld und Neugier sind sowohl in der Architektur als auch in der Whiskyherstellung entscheidend. Der 20 Jahre alte Oak Voyage, gereift in Ex-Bourbon-Fässern und Oloroso-Sherry-Butts, entfaltet Aromen von dunkler Kirsche, kandierter Orange und Manuka-Honig, begleitet von Eukalyptus, süßer Vanille und einem feinen Hauch Lagerfeuerrauch.

Lifestyle

Bourbon mit Twist – für kreative Momente in der Weihnachtsbar

Frischer Schwung für die Festtagsbar: Die Jim Beam Flavors verbinden Kentucky Straight Bourbon Whiskey mit köstlichen Likören – fruchtig-knackig mit Apple, samtig-süß mit Honey oder warm und weich mit Black Cherry. Ihr Highlight sind Highballs: mit Tonic, Ginger Ale oder Soda in wenigen Handgriffen gemixt und mit Apfelspalte, Zitrone oder Kirsche garniert. Erfrischende Alternative zum klassischen Aperitif und unkomplizierter Begleiter für genussvolle Abende mit den Liebsten.