Als Herkunft des neuen “Peat & Port” Black Friday Specials von McNeull’s Choice, einem 7 Jahren alten Whisky mit einer Nachreifung in einem Ruby Port Cask wird recht generell „Torfinsel“ angegeben – aber der genaue Ursprung ist bei diesem Whisky mit fassstarken 57,4% vol. Alkoholstärke und einem zum Black Friday passenden Preis von 49,90 € wahrscheinlich ohnehin nicht das gewichtigste Argument. Tiefe Frucht- und Schokoladenaromen soll er bieten – und alles Weitere finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Das Black Friday Special von McNeill’s Choice – Ein torfgewaltiges Ruby Port Cask

Zur alljährlichen Rabattschlacht steuert McNeill’s Choice ein komplettes Single Cask bei, bei dem der Name “Peat & Port” Programm ist: Ein frisches Ruby Port Barrique aus dem Douro Tal durfte nun schon ganze 3 Jahre den torfigen Klassiker The OA von Andy McNeill nachreifen und kommt mit satter Farbe und tiefen Frucht- und Schokoladenaromen.

Die wahre Magie dieser Abfüllung offenbart sich im Detail: Während der dreijährigen Nachreifung hat der Single Malt Whisky lediglich 0,6% ABV verloren, was ihn genauso kraftvoll wie den Ausgangsstoff macht. Bei manchen Fassreifungen wird der Torf über die Jahre gezähmt – hier nicht! Fans der dreckigen Raucher dürften sich auf ein super PLV freuen, denn die Abfüllung liegt bei 49,90 € für die fassstarke 0,7L Flasche.

Peated Single Malt Whisky 7 Jahre bei 57,4% ABV

3 Jahre Nachreifung im Ruby Port Barrique natural colour & non chill-filtered

49,90 € / 0,7L (71,28 € / 1 L)

Erhältlich im Shop des Abfüllers.