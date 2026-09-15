Die Bimmerle KG mit ihrem Theo Evermann Blended Whisky und die Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH mit ihrer afri cola bringen mit Evermann Whisky x afri cola eine moderne Interpretation des Klassikers Whisky-Cola auf den Markt.

Der neue Ready-to-Drink Evermann Whisky x afri cola befindet sich bereits in der Auslieferung und wird ab Mitte September im deutschen Handel platziert. Der UVP liegt bei 2,79 Euro pro 330-ml-Dose.

Mehr zu Evermann Whisky x afri cola in der nachfolgenden Pressemitteilung:

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Evermann Whisky x afri cola: Black Forest Whisky trifft Kult-Cola

Zwei deutsche Marken treffen aufeinander: Mit Evermann Whisky x afri cola bringen die Bimmerle KG und afri cola eine moderne Interpretation des Whisky-Cola-Klassikers auf den Markt. Der neue Ready-to-Drink verbindet den Theo Evermann Blended Whisky mit dem charakteristischen Geschmack von afri cola und kommt mit 10 % vol. Alkohol in der 330-ml-Dose direkt in den Handel.

Schwarzwälder Whisky trifft auf Kult-Cola – unkompliziert, trinkfertig und mit eigenem Charakter.

Zwei deutsche Marken. Ein neuer Klassiker.

Evermann steht für modernen Whisky aus dem Schwarzwald, afri cola für einen eigenständigen Markenauftritt und Kultstatus. Gemeinsam übertragen die beiden Marken den bekannten Whisky-Cola-Klassiker in ein modernes RTD-Format.

Für Rudolf König, Head of Sales der Bimmerle KG, bietet die Kooperation vor allem mit Blick auf den deutschen Markt große Möglichkeiten:

„Der deutsche Whisky-Cola-RTD-Markt umfasst rund 126 Millionen vermarktete 0,33-Liter-Dosen und bietet enormes Potenzial. Aktuell wird der Markt neben zahlreichen Handelsmarken vor allem von einem US-amerikanischen Anbieter geprägt. Eine starke deutsche Alternative gibt es bislang kaum.“

Mit Evermann Whisky x afri cola setzen die beiden deutschen Marken genau hier an und bringen eine eigenständige deutsche Alternative in das wachsende Whisky-Cola-RTD-Segment. Auch Anka Metzner, Head of Marketing der Bimmerle KG, sieht in der Verbindung der beiden Marken einen besonderen Reiz:

„Der meistverkaufte RTD unserer Branche bekommt eine deutsche Interpretation. Amerikanisch inspiriert, aber mit einer ganz eigenen Handschrift. Wir sind vom Ergebnis der Zusammenarbeit mit afri cola wirklich begeistert.“

Für Patrick Söllner, Brand Manager afri cola bei der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH, liegt der besondere Reiz darin, einen bekannten Drink aus zwei unverwechselbaren Marken heraus neu zu interpretieren:

„Unser charakteristischer Geschmack gepaart mit unserer langjährigen Markenidentität geben dem Whisky-Cola-Moment eine einzigartige Note.“

Nicolai Benz, CEO der Bimmerle KG, betont vor allem den partnerschaftlichen Ansatz hinter dem Projekt:

„Ein Produkt wie dieses entsteht nicht einfach dadurch, dass man zwei bekannte Namen auf einer Dose zusammenbringt. Es braucht Vertrauen, einen gemeinsamen Anspruch und die Bereitschaft, gemeinsam etwas Neues zu entwickeln. Genau das haben wir mit afri cola erlebt. Wir freuen uns sehr, dass aus dieser Zusammenarbeit ein Produkt entstanden ist, das beide Marken authentisch miteinander verbindet.“

Der Artikel befindet sich bereits in der Auslieferung und wird ab Mitte September im deutschen Handel platziert. Der UVP liegt bei 2,79 Euro pro 330-ml-Dose.

Über die Bimmerle KG

Die Bimmerle KG ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit Sitz im Schwarzwald. Seit 1966 verbindet das Unternehmen traditionelle Brennkunst mit Innovationskraft und entwickelt Spirituosen und eigenständige Marken. Zum Portfolio gehören unter anderem Evermann Whisky, Needle Black Forest Gin, Wood Stork, Lörch Obstbrände und Don Pasquale.

Passion for Spirits & Brands – dafür steht die Bimmerle Private Distillery.