The Dalmore stellt Cask Curation Series: The Madeira Wine Cask Edition vor

The Dalmore stellt das vierte und letzte Kapitel ihrer Reihe Cask Curation Series vor. Nach The Sherry Edition (2023), The Port Edition (2024) und The Red Wine Cask Edition im letzten Jahr erscheint nun The Madeira Wine Cask Edition. Auch die 2025er Edition vereint drei lang gereifte Single Malts.

The Dalmore Cask Curation Series: The Madeira Cask Edition – Aged 30 Years

Auf eine Reifung für 29 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche folgtr eine achtmonatige Nachreifung in einem Terrantez-Madeira-Fass aus dem Jahr 2010. Abgefüllt mit einem Alkoholgehalt von 49,3 % Vol..

The Dalmore Cask Curation Series: The Madeira Cask Edition – Aged 34 Years

In Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche reifte der Whisky für über 33 Jahre, gefolgt von einem achtmonatigen Finish in einem Bual-Madeira-Fass aus dem Jahr 2018. Abgefüllt mit einem Alkoholgehalt von 44,5 % Vol..

The Dalmore Cask Curation Series: The Madeira Cask Edition – Aged 45 Years

Die älteste Abfüllung der gesamten „Cask Curation Series“ reifte zunächst 44 Jahre lang in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Anschließend folgte ein dreimonatiges Finish in einem Malvasia-Madeira-Pipe aus dem Jahr 2012. Mit einem Alkoholgehalt von 40,7 % Vol. abgefüllt.

The Dalmore Cask Curation Series: The Madeira Wine Cask Edition ist weltweit auf lediglich 150 Sets limitiert und bei ausgewählten Händlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von £37,350 (etwas mehr als 43.000 € wären dies) pro Set erhältlich.