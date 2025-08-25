The Dalmore präsentiert The Portfolio Series 2025

Brennerei-Eigentümer Whyte & Mackay stellt die zweite Auflage in der The Portfolio Series ihrer Destillerie The Dalmore vor. Wie auch die Erst-Ausgabe im letzten Jahr entstand die 2025er Ausgabe in Zusammenarbeit mit dem Designmuseum V&A Dundee. The Dalmore arbeitete jetzt mit der Grafikerin Gabriella Marcella zusammen, der Gründerin und Leiterin von Risotto, einem Risografie-Druck- und Designstudio mit Sitz in Schottland.

Die limitierte Kollektion besteht auch in diesem Jahr aus drei Abfüllungen, die in Rotweinfässern reiften. Alle drei Whiskys werden ohne Altersangabe, in natürlicher Farbe und ohne Kältefilterung angeboten:

The Dalmore Portfolio Series 2025 No. 1 reifte in Bordeaux-Weinfässern und ist mit 46,8 % vol. abgefüllt. Limitiert auf 3.595 Flaschen, kostet der Whisky £500 (knapp 580 € wären dies).

The Dalmore Portfolio Series 2025 No. 2 erhielt eine zweite Reifung in Châteauneuf-du-Pape-Fässern und ist mit 46 % vol. abgefüllt. 1.596 Flaschen sind erhältlich, die jeweils £750 (ca. 865 €) kosten.

The Dalmore Portfolio Series 2025 No. 3 komplettiert die Kollektion, dieser Whisky reifte in Bordeaux-Cabernet-Sauvignon-Fässern. Abgefüllt mit 49,7 % vol., ist der Malt auf 1.014 Flaschen limitiert. Der Preis beträgt £1.000 (in etwa 1.150 €).

Im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Lotte Duty Free gibt die zweite Auflage der Serie ihr GTR-Debüt am Flughafen Singapur Changi am 1. September. Nach einer einmonatige Exklusivität im ersten Pop-up-Store von The Dalmore am Flughafen wird die Serie ab Oktober an weiteren internationalen Flughäfen eingeführt.