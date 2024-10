The Dalmore veröffentlicht das zweite Kapitel der Cask Curation Series

The Dalmore veröffentlicht heute das zweite Kapitel der Reihe Cask Curation Series, die 2023 mit ihrer ersten Sherry Edition auf den Markt kam (wir berichteten). The Dalmore Cask Curation Series – Port Edition ist weltweit auf nur 150 Sets limitiert und umfasst drei Single Malt Whiskys mit einem Alter von 27, 30 und 43 Jahren. Sie alle reiften zunächst in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche, bevor sie in seltenen Graham’s Single Harvest Tawny Port-Fässern gefinished wurden.

The Dalmore Cask Curation Series Port Edition – Aged 27 Years (49.3% Vol.) erhielt ein Finish in 1997 Single Harvest Tawny Port-Fässern von Graham.

The Dalmore Cask Curation Series Port Edition – Aged 30 Years (43.9% Vol.) erhielt ein Finish in 1994 Single Harvest Tawny Port-Fässern von Graham.

The Dalmore Cask Curation Series Port Edition – Aged 43 Years (41.8% Vol.) erhielt ein Finish in Graham's 1952 Single Harvest Tawny Port-Fässern.

Die Port Edition entstand in der exklusiven Partnerschaft von The Dalmore mit Symington Family Estates, die The Dalmore exklusiven Zugang zu den seltensten Portweinfässern von Graham gewährten. Sie erscheint in einem maßgeschneiderten, lederbezogenen travel case, in Handarbeit hergestellt in Florenz. Die Präsentation zeichnet sich durch einen auffälligen Grünton aus, der sowohl für Portugal und als auch für die Winzer steht.

Auf 150 Sets limitiert, ist The Dalmore Cask Curation Series – Port Edition ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £35,000 (das wären nicht ganz 42.100 €) erhältlich. Das dritte Kapitel der Serie wird 2025 auf den Markt kommen, gefolgt vom Vierten und Letzten im Jahr 2026.