Neu bei Kirsch Import: Neuheiten aus der Signatory 100 Proof-Serie sowie Glen Grant -Selected by Wu Dram Clan

Wie jeden Dienstag können wir Ihnen hier die Neuheiten von Kirsch Import für den deutschen und österreichischen Handel vorstellen: Diesmal sind es drei neue Abfüllungen aus der Signatory 100 Proof Serie, und Selected by Wu Dram Clan ist der Glen Grant 1995, der 29 Jahre in einem Bourbon Cask lagerte.

Hier alle weiteren Details zu den vier neuen Bottlings:

Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden: Das ist die Signatory Vintage 100 Proof Edition in Kurzform. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit drei Neuheiten.

Der getorfte Highlander Ardmore 2012/2024 intensiviert seinen würzig-rauchigen Charakter in Bourbon Barrels, die zuvor bei einer ikonischen Islay-Brennerei (LA) zum Einsatz kamen. Dank 57,1% vol. sowie Verzicht auf Farbstoff und Kühlfiltration kann er diesen üppig zum Ausdruck bringen.



Auf klassische Casks aus amerikanischer Eiche setzt auch der Glen Ord 2012/2024. Der unabhängig nur schwer zu beziehende, süß-malzige Single Malt wurde mit der vielleicht besten Gerste Schottlands aus dem Anbaugebiet Black Isle gebrannt.



Der Secret Orkney 2010/2024 lässt zarten Torfrauch und herzhafte Würze auf Nüsse und fruchtige Süße treffen. Dafür reifte der „mystery malt“ von den stürmischen Inseln 14 Jahre lang in andalusischen Butts, vorbelegt mit Oloroso Sherry.

Ardmore 2012/2024 – Peated

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #21

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Bourbon Barrels after Islay (LA)

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Ord 2012/2024

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #22

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Secret Orkney 2010/2024 – Peated

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #23

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pure schottische DNA: Wu Dram Clan präsentiert Single Bourbon Cask Glen Grant 1995

Seit 1988 ist Signatory Vintage Hüter von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international etabliert. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Abfüllers. Für die Cask Strength Collection werden sie direkt aus dem Fass abgefüllt und ermöglichen – weder gefärbt noch kühlfiltriert – vollen, unverfälschten Hochgenuss.



Eigenschaften, die auch der Wu Dram Clan schätzt. Für ein herausragendes Single Cask stöberte das anspruchsvolle Indie-Trio im Signatory Holzschatz – und wählte vor Ort das Bourbon Barrel #88196 aus. Damit ist der Glen Grant 1995/2024 das perfekte Pendant zu der erfolgreichen 2023er-Abfüllung aus Sherryfässern.

Der Speyside Single Malt ist pure schottische DNA. Mit Noten von Gebäck, hellen Früchten und Wachs, getragen von kraftvollen 45,6% vol., ist er die Wahl für Kenner und Genießer auf der Suche nach einem Whisky, der einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt.

Glen Grant 1995/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

Selected by Wu Dram Clan

29 Jahre

Dest. 31/05/1995

Abgef. 18/06/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. 88196

196 Flaschen

45,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Ein heller Auftakt von Birne und grünem Apfel, begleitet von dem lebhaften Aroma frischer Gerste. Kraftvolle Fruchtnoten entfalten sich und gehen nahtlos in süßen Bienenhonig und Bienenwachs über.



Gaumen: Der erste Eindruck ist süß und buttrig, fast wie ein frisch gebackenes Buttercroissant. Zunächst elegant und zurückhaltend, doch nach wenigen Sekunden entfaltet der Whisky seine volle Intensität. Mit einem warmen Sommerhauch überzieht er den Gaumen, entfaltet Noten von Sultaninen, Vanillecreme, einen Hauch von Pfirsich und den unverwechselbaren Geschmack von frischem Gebäck aus Mandeln und Krokant.



Nachklang: Langanhaltend und fruchtig-frisch, wie ein delikates Dessert, das sanft nachklingt und noch lange auf der Zunge verweilt.