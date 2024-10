East Asia Whisky Company mit drei sehr limitierten Macallan Abfüllungen

Vom unabhängigen Abfüller East Asia Whisky Company werden diesen Herbst drei lange gereifte und sehr limitierte Macallan Single Malts erscheinen:

Macallan Mizunara 33-Year-Old 1990 Komorebi Edition

Diese Abfüllung ist die dritte und letzte Ausgabe einer Serie, die aus 1988 Macallan Mizunara Edition Nr. 1 (erschienen 2019) und 1989 Macallan Mizunara Nr. 2 (erschienen 2022 mit Ephemerus Concepts) besteht.

Der Single Malt wurde im Jnauar 1990 in der Macallan Distillery destilliert und reifte 31 Jahre lang in einem ehemaligen Bourbonfass. Anschließend wurde er in ein japanisches Eichenfass aus Mizunara gefüllt. Macallan Mizunara 33-Year-Old 1990 Komorebi Edition erscheint in einer Aufalge von nur 100 Exemplaren. Die handgefertigte Karaffe mit einem aufwendig gravierten silbernen Eichenblütenzweig-Design wurde von Glencairn Crystal entworfen und hergestellt.

Macallan Mizunara 33-Year-Old 1990 Komorebi Edition wird bis zum 3. Oktober über den Online-Verkauf von Bonhams Finest Whisky & Spirits auf den Markt gebracht. Ab Mitte Oktober wird die Abfüllung dann auch bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Der Preis wird auf Anfrage bekannt gegeben.

Macallan 33-Year-Old Origins

Ephemerus Concepts wird im Oktober in Zusammenarbeit mit der East Asia Whisky Company ein Set mit zwei 33 Jahre alten Macallan Single Malts veröffentlichen. Dieser reifte zunächst in einem einzigen Sherryfass, jeweils die Hälfte durchlief fast zwei Jahre lang ein separates Finish in kuratiertem Hokkaido Mizunara.

Die beiden Whiskys werden in Kristallkaraffen präsentiert, die von Glencairn Crystal handgefertigt wurden. Der Schriftzug auf der Vorderseite jeder Flasche ist in Gold handgraviert, eine auf den Flaschen abgebildete Brücke schlägt eine Verbindung zwischen den schottischen Ursprüngen und dem asiatischen Einfluss auf diesen Whisky.

Macallan 33-Year-Old Origins wird Ende Oktober von Bill Amberg Studio bei Bonhams als Set in einer einzigen ledergebundenen Schachtel auf den Markt gebracht.